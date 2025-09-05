Nâng tầm du lịch quốc gia, kết nối cung ứng quốc tế

Ngày 4-9-2025, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), chuỗi sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” đã chính thức khai mạc. Các hoạt động do Bộ VH-TT-DL, Bộ Công thương và UBND TPHCM phối hợp tổ chức.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; cùng lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh thành, tổ chức quốc tế…

Kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nhận xét từ một số doanh nghiệp lữ hành cho thấy, nguồn khách quốc tế phong phú hơn khi xuất hiện thêm nhiều du khách mới đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Trung Đông… Các vị khách quan tâm tìm hiểu các sản phẩm du lịch mới, trung và cao cấp trở lên.

Là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách tham quan, ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết, thông qua hội chợ, công ty mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn các sản phẩm du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong đó, tiếp tục nhấn mạnh vào các tour, tuyến cuối năm và đầu năm sau.

Tại gian hàng, đơn vị tung ra nhiều sản phẩm khá hấp dẫn như các tour đi châu Âu, Canada, Nhật Bản, Hồng Công hay du thuyền Ovation of The Seas với mức giảm 10 triệu đồng, tặng kèm dịch vụ Fast Track, Lounge sân bay... Với tour trong nước, du khách được giảm từ 200.000 đến 1 triệu đồng.

Tương tự, BenThanh Tourist cũng trưng bày nhiều chương trình khuyến mãi như “Đón thu vàng - Ngàn ưu đãi” dành cho khách mua tour và thanh toán trực tiếp tại gian hàng, với mức giá giảm sâu: tour châu Âu giảm 5 triệu đồng/khách, tour Australia và Mỹ giảm 3 triệu đồng/khách, chùm tour Đông Bắc Á và tour Singapore giảm 2 triệu đồng/khách…

Đáng chú ý, việc thu hút hơn 500 doanh nghiệp nội địa hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn… tham gia sự kiện đã khái quát sự phong phú của thị trường du lịch Việt Nam. Điều này đã đem đến sự kỳ vọng lớn lao khi kết nối với 250 người mua cao cấp quốc tế có mặt tại hội chợ.

Đông đảo khách tham quan các gian hàng du lịch cao cấp tại Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Việt Nam hội tụ lợi thế thiên nhiên, di sản văn hóa và môi trường chính trị ổn định để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực. Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách thuận lợi như mở rộng miễn thị thực, visa điện tử, nâng cấp hạ tầng và ưu đãi đầu tư, giúp du lịch ngày càng hấp dẫn, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Ông nhấn mạnh: ngành du lịch cần chuyển từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang phát triển bền vững, trong đó chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là “chìa khóa vàng” để nâng cao trải nghiệm du khách, bảo tồn môi trường và tăng sức cạnh tranh. TPHCM được xem là trung tâm thử nghiệm các mô hình du lịch hiện đại, từ du lịch MICE (hội thảo kết hợp du lịch), y tế, sinh thái đến các sản phẩm đặc sắc về ẩm thực, văn hóa.

Các dự án du lịch xanh, như khu nghỉ dưỡng sinh thái Cần Giờ, hay tour khám phá sông Sài Gòn, giảm phát thải, bảo tồn cảnh quan và khuyến khích du lịch bền vững, giúp thành phố nâng cao giá trị kinh tế, tạo điểm nhấn dẫn dắt xu thế du lịch vùng và quốc gia. Với định hướng này, Phó Thủ tướng tin tưởng du lịch TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

Thúc đẩy du lịch TPHCM - Campuchia Ngày 4-9, trong khuôn khổ ITE HCMC, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak và đoàn công tác sang tham dự sự kiện. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, sự hiện diện của đoàn Campuchia góp phần quan trọng vào thành công chung của hội chợ. TPHCM luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia, người láng giềng gần gũi và đối tác chiến lược trong khu vực. Trong định hướng phát triển mới, khi TPHCM mở rộng không gian đô thị sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, du lịch tiếp tục là ngành mũi nhọn, đóng vai trò cầu nối giao lưu văn hóa và kinh tế. Về phía Campuchia, Bộ trưởng Huot Hak đánh giá cao công tác tổ chức, quảng bá của ITE HCMC 2025; đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch đô thị, du lịch đường bộ từ TPHCM để tăng cường kết nối, đặc biệt là khai thác lợi thế giao thông liên thông giữa hai nước.

Mở ra cơ hội hàng Việt bứt tốc

Cách gian hàng du lịch không xa, mặt hàng ẩm thực, giày da xuất khẩu các loại… của ngành công thương cũng được trưng bày khá nhiều. Các nhóm ngành được quan tâm nhiều nhất vẫn là nông sản - thực phẩm, dệt may - giày dép, đồ gỗ - nội thất, sản phẩm tiêu dùng nhanh, bao bì, hóa mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, sản phẩm có chứng nhận quốc tế, yếu tố xanh và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng đang trở thành tiêu chí quan trọng để lọt vào mắt xanh của các nhà mua hàng lớn.

Theo Bộ Công thương, chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Vietnam International Sourcing 2025 (VIS 2025)” cùng sự tham gia của hơn 300 đoàn thu mua quốc tế tại TPHCM, đang tạo cơ hội để hàng hóa Việt Nam bứt phá.

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, cả song phương lẫn đa phương, đã mở ra mạng lưới thị trường rộng lớn, là động lực thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới. Chuỗi sự kiện này dự kiến có khoảng 3.000 cuộc kết nối B2B sẽ được tổ chức theo lịch hẹn trước, giữa doanh nghiệp Việt Nam và các hệ thống phân phối đến từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, Nam Á và ASEAN.

“Các nhà mua hàng quốc tế hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn chú trọng đến năng lực sản xuất dài hạn, khả năng linh hoạt cung ứng, sự minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị… Đây là thách thức, nhưng cũng buộc doanh nghiệp phải nâng chuẩn sản xuất để khẳng định thương hiệu Việt Nam”, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cũng cho rằng, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế đang phát huy hiệu quả, tạo nền tảng để Việt Nam duy trì sức bật mới. “Chuỗi sự kiện hôm nay là minh chứng cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ, đồng thời mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, bà nói.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL NGUYỄN VĂN HÙNG: Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hàng đầu châu Á ITE HCMC 2025 được nâng tầm quy mô, khẳng định thương hiệu quốc gia và khu vực với sức lan tỏa rộng lớn; trở thành diễn đàn chiến lược về phát triển du lịch bền vững, thích ứng xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Dự kiến có khoảng 28.000 lượt khách tham quan thương mại, khoảng 12.600 cuộc hẹn B2B được thiết lập. Năm 2025, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu khách nội địa, tổng thu 1,2 triệu tỷ đồng, đóng góp 9%-10% GDP. Đây là năm bản lề để tăng tốc, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Phó Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN VĂN DŨNG: Sự “hòa âm chiến lược”, mở rộng thị trường Sau hợp nhất, TPHCM trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước, dân số gần 14 triệu người, đóng góp hơn 22% GRDP và 25% doanh thu du lịch toàn quốc. Với vị thế này, thành phố vinh dự kết nối 3 dòng chảy lớn du lịch - thương mại - hội nhập quốc tế trong một chuỗi sự kiện quy mô, đồng bộ. Đây là không gian để quảng bá văn hóa, mở rộng thị trường. Việc tổ chức đồng thời ba sự kiện là biểu tượng của sự hòa âm chiến lược, thể hiện cam kết của TPHCM trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường thuận lợi, hướng đến hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, bền vững và sáng tạo.

THI HỒNG - ÁI VÂN