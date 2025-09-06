Mở rộng kết nối, đưa hàng Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 6-9, Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025”. Sự kiện quy tụ hơn 140 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng các tập đoàn phân phối, thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày bên lề hội nghị

Đây là hội nghị quan trọng để Tây Ninh và cộng đồng doanh nghiệp liên vùng thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng đánh giá cao sự tham gia vượt kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị ghi dấu ấn đặc biệt với sự hiện diện của các tập đoàn phân phối và thương mại điện tử lớn như Central Retail, Aeon, Walmart, Lulu, Amazon, Coppel, Alibaba.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị

Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế kết nối của Tây Ninh, mà còn thể hiện kết quả từ quá trình xúc tiến thương mại – đầu tư liên tục của Bộ Công thương và chính quyền địa phương.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Tây Ninh có lợi thế rõ rệt từ quy hoạch, hạ tầng và không gian phát triển mới, cùng sự đồng hành của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. 27 Thương vụ đã trực tiếp dẫn đoàn về tham dự và kết nối, tạo nền tảng để tỉnh trở thành điểm hẹn quốc tế cho chuỗi cung ứng, logistics và thương mại điện tử.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng đề xuất các định hướng để Tây Ninh bứt phá xuất khẩu: nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và tận dụng hiệu quả các FTA; đồng thời đầu tư hạ tầng logistics trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới, gắn kết chặt chẽ hợp tác công – tư và mở rộng liên kết quốc tế.

Tại hội nghị, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương), đã trình bày chuyên đề “Bức tranh xuất khẩu 2025 – Thời cơ và thách thức”.

Theo ông Tạ Hoàng Linh, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 đặt ra là 12%, trong đó xu hướng chuyển dịch cơ cấu rõ rệt theo hướng chế biến sâu, gia tăng giá trị. Đặc biệt, nhóm nông – thủy sản tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2025.

Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (giữa) chia sẻ thông tin sản phẩm Tây Ninh với nhà mua quốc tế

Ông Tạ Hoàng Linh cũng chỉ ra cơ hội lớn từ mạng lưới 17 FTA, xu thế đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và cam kết chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, thách thức cũng không ít, từ bất ổn địa chính trị đến xu hướng bảo hộ thương mại, các tiêu chuẩn môi trường và xã hội ngày càng khắt khe tại những thị trường nhập khẩu lớn.

Đối với tỉnh Tây Ninh, ông Tạ Hoàng Linh nhấn mạnh lợi thế của các ngành hàng chủ lực như cao su, sắn, hạt điều, cùng hạ tầng cửa khẩu – logistics đang được đầu tư. Địa phương có tiềm năng trở thành trung tâm chế biến – xuất khẩu của khu vực. Nhóm giải pháp được đề xuất bao gồm: theo dõi sát diễn biến thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn xanh – tuần hoàn, khai thác tối đa các FTA thế hệ mới, đa dạng hóa thị trường và phát huy vai trò hệ thống Thương vụ trong việc kết nối trực tiếp với các tập đoàn phân phối toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia và doanh nghiệp đã dành thời gian trao đổi, đối thoại về triển vọng thị trường, xu hướng thương mại điện tử và yêu cầu kết nối chuỗi cung ứng. Các tập đoàn lớn như Aeon, Central Retail, Lulu, Walmart, Amazon… đã thảo luận trực tiếp với doanh nghiệp địa phương, từ nhu cầu thu mua đến tiêu chuẩn chất lượng.

Hội nghị còn chứng kiến lễ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và các đối tác quốc tế, mở ra triển vọng hợp tác mới trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và logistics.

Cùng với đó, các phiên giao thương B2B trực tiếp và chương trình khảo sát thực địa được tổ chức, giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận thực tiễn, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực.

Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và các đối tác quốc tế, mở ra triển vọng hợp tác mới trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và logistics.



ÁI VÂN