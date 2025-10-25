Tọa đàm "Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo - Những lợi ích và thách thức" của Báo SGGP

Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu “chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo”. Thực hiện tinh thần này, Chính phủ ban hành Nghị quyết 281/NQ-CP ngày 15-9-2025 với 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Việc ứng dụng AI đang mở ra cơ hội lớn cho giáo dục cá nhân hóa, tăng khả năng tự học, đổi mới phương pháp giảng dạy và thúc đẩy học tập suốt đời. Tuy nhiên, đi kèm là thách thức về khoảng cách số, đạo đức AI, bảo mật dữ liệu và sự phụ thuộc công nghệ.

Nhằm làm rõ tinh thần các nghị quyết, đánh giá thực tiễn triển khai và đề xuất giải pháp, sáng nay 25-10, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo - Những lợi ích và thách thức”.

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3; Phan Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Lê Thị Mai Hoa, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía Bộ GD-ĐT, chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc; Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam Lê Thắng Lợi.

Về phía Bộ Khoa học - Công nghệ, có Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội, Nhân văn và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Quốc Cường.

Về phía lãnh đạo TPHCM, có PGS-TS Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Về phía Báo Sài Gòn Giải Phóng, có nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo Sở GD-ĐT, Sở Khoa học công nghệ TPHCM cùng đại diện các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn cho biết, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị xác định một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược là: “Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo”.

Đây không chỉ là một chủ trương mang tính định hướng, mà còn là mệnh lệnh của thực tiễn, đòi hỏi ngành giáo dục Việt Nam phải chủ động thích ứng, đổi mới tư duy, mô hình và phương pháp để bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên trong xu thế phát triển toàn cầu.

Thực tiễn bước đầu cho thấy, AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho giáo dục Việt Nam như tăng khả năng tiếp cận tri thức, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao bình đẳng trong học tập; thúc đẩy giáo dục cá nhân hóa, giúp mỗi học sinh phát huy tối đa tiềm năng của bản thân; khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học và đổi mới phương pháp giảng dạy của người thầy; góp phần kiến tạo xã hội học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời trong cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, việc ứng dụng AI trong giáo dục cũng đặt ra nhiều thách thức: từ vấn đề an toàn dữ liệu, đạo đức học thuật, năng lực số của giáo viên, đến nguy cơ phụ thuộc công nghệ, chênh lệch hạ tầng giữa các vùng miền. Làm thế nào để AI phục vụ con người, chứ không thay thế con người, để công nghệ thực sự thúc đẩy công bằng, nhân văn trong giáo dục – đó chính là những vấn đề cần được trao đổi, thảo luận sâu trong tọa đàm.

Đánh giá về sự cấp thiết của việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo, TS. Lê Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương về phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo như: Quyết định số 127/QĐ-TTg (ngày 26-1-2021) của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo…

Trên cơ sở đó, TS. Lê Thị Mai Hoa đưa ra 6 khuyến nghị:

Thứ nhất, xây dựng chương trình hiểu biết về trí tuệ nhân tạo quốc gia “AI Literacy quốc gia” dành cho học sinh và giáo viên ở các cấp học từ Tin học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Đây là một hướng đi cụ thể hóa theo chỉ đạo của Nghị quyết số 71-NQ/TW về “phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo”.

Thứ hai, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về kỹ năng số và đạo đức sử dụng AI. Việc đào tạo giáo viên không chỉ dừng lại ở kỹ năng công nghệ, mà còn phải chú trọng đến năng lực đánh giá, định hướng, và bảo đảm an toàn học đường trong môi trường số, gắn với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Thứ ba, tích hợp AI vào các môn học STEM (Toán, Lý, Hóa, Tin học) thay vì tách biệt thành môn riêng.

Thứ tư, xây dựng khung quy định về đạo đức học thuật và sử dụng AI trong nghiên cứu, giảng dạy.

Thứ năm, đầu tư phát triển hạ tầng số và các nền tảng AI “Make in Vietnam” phù hợp với dữ liệu và ngôn ngữ tiếng Việt.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông phổ cập nhận thức về AI trong giáo dục và đào tạo tới các cơ sở đào tạo, các nhà trường phổ thông, các địa phương, người học, người dạy và cộng đồng giáo dục.

