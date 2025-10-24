Tìm chiến lược đầu tư trong giáo dục

Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc phát triển và ứng dụng AI thông qua các chính sách lớn, như Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quyết định số 1290/QĐ-BKHCN của Bộ KH-CN hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống AI có trách nhiệm.

Những chủ trương nói trên tạo nền tảng để Việt Nam xây dựng lợi thế cạnh tranh trong khu vực, giúp các doanh nghiệp công nghệ có môi trường rộng mở để đổi mới và phát triển.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhận định, thế mạnh của đất nước nằm ở nguồn nhân lực trẻ, năng động với trình độ cao trong lĩnh vực STEM. Tiềm năng này đã thu hút các tập đoàn Qualcomm, Samsung đầu tư hàng trăm triệu USD vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại TPHCM và Hà Nội. Bên cạnh đó, yếu tố cơ sở hạ tầng công nghệ cũng đang được đầu tư mạnh mẽ với hơn 70.000 trạm phát sóng 5G trên toàn quốc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu về ứng dụng 5G tại Đông Nam Á. Các trung tâm dữ liệu ngày càng nhiều và hiện đại theo chuẩn quốc tế. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Hà Nội và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TPHCM đang đóng vai trò kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ AI.

Về phía doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, Viettel, Vingroup và VNPT đều đang đầu tư mạnh vào AI, tập trung vào các giải pháp “Make in Vietnam” cho nhiều lĩnh vực: trợ lý ảo, y tế, chính phủ số, tự động hóa và một số sản phẩm AI phục vụ giáo dục. Ngoài ra, MoMo đang ứng dụng AI sâu vào dịch vụ tài chính với các công nghệ như eKYC, nhận diện khuôn mặt, giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, giúp kết nối tài chính các trường học, cơ sở GD-ĐT một cách thuận tiện và an toàn.

Theo báo cáo của TopDev, nhu cầu nhân lực AI tại Việt Nam tăng trưởng 30% mỗi năm. Nghiên cứu của AWS cho thấy tốc độ ứng dụng AI của doanh nghiệp Việt Nam tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tổng cộng gần 170.000 doanh nghiệp đã ứng dụng AI. Việc các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia phát triển sản phẩm AI mang lại giá trị to lớn, chứng minh năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, so với các lĩnh vực khác, đầu tư vào AI cho giáo dục vẫn còn khiêm tốn và nên được đẩy mạnh hơn. Để AI thực sự tạo ra đột phá trong giáo dục, cần có sự cam kết mạnh mẽ hơn từ khu vực doanh nghiệp và Nhà nước. Một trong những thách thức hiện nay là 74% doanh nghiệp sử dụng AI cho mục đích cơ bản như nâng cao hiệu quả vận hành, chưa tập trung vào đổi mới sản phẩm; 17% doanh nghiệp đạt giai đoạn trung cấp và 9% chuyển đổi toàn diện.

Riêng với lĩnh vực giáo dục, cần vượt qua các ứng dụng bề mặt để phát triển các giải pháp AI chuyên sâu, giải quyết những vấn đề cốt lõi như chất lượng giảng dạy, công bằng trong tiếp cận giáo dục và phát triển kỹ năng phù hợp với thời đại số. Để làm được điều đó, chúng ta nên có chiến lược rõ ràng trong đầu tư AI cho giáo dục, biến lĩnh vực này thành điểm sáng của cuộc cách mạng công nghệ, góp phần đào tạo thế hệ trẻ sẵn sàng cho tương lai.

BÁ TÂN