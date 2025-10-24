Sáng mai, 25-10, tại Báo SGGP diễn ra Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo - Những lợi ích và thách thức”

Tọa đàm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, nhằm làm rõ tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 281/NQ-CP về chuyển đổi số toàn diện, phổ cập, ứng dụng AI trong giáo dục - đào tạo.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo nêu rõ “Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo”.

Ngày 15-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP về Chương trình hành động nhằm thể chế hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Nghị quyết số 281/NQ-CP yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ 8 nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ thứ 4 là “Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo”.

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh đưa AI vào giáo dục - đào tạo giúp tăng cơ hội tiếp cận giáo dục, thúc đẩy giáo dục cá nhân hóa, nâng cao tinh thần tự học, đổi mới và nâng cao hiệu quả giảng dạy, tạo dựng thói quen học tập suốt đời.

Tuy nhiên, thách thức là làm gia tăng khoảng cách số, các vấn đề đạo đức trong AI, bảo mật dữ liệu, tính chính xác và khách quan của nội dung cũng như sự phụ thuộc vào công nghệ.

Xuất phát từ yêu cầu và thách thức trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo - Những lợi ích và thách thức”.

Tọa đàm diễn ra lúc 8 giờ 30 phút sáng mai, 25-10, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tọa đàm nhằm làm rõ tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 281/NQ-CP về chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng AI trong giáo dục - đào tạo; đánh giá thực trạng, triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc đưa AI vào trường học; học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và thế giới; phân tích những tồn tại trong chính sách đầu tư cho giáo dục, chuyển đổi số trong trường học; giới thiệu, đề xuất những mô hình, giải pháp mới giúp giáo viên, học sinh ứng dụng AI vào công tác dạy và học...

