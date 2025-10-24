24 tác phẩm, nhóm tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí về khoa học - công nghệ năm 2024

Ban Tổ chức giải thưởng đã nhận được gần 200 tác phẩm, nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành KH-CN.

Chiều 24-10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí về KH-CN năm 2024.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất Giải thưởng báo chí về KH-CN 2024

Giải thưởng không chỉ là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là cơ hội để cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định những giá trị to lớn của báo chí trong sự nghiệp phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột chiến lược cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, giải thưởng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương với hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 271 tác phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả để trao giải thưởng.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhì Giải thưởng báo chí về KH-CN 2024

Giải thưởng báo chí về KH-CN hơn 10 năm qua đã khẳng định được vai trò, vị thế của một giải thưởng báo chí có uy tín và ngày càng lan tỏa, là sân chơi trí tuệ của các phóng viên, biên tập viên quan tâm đến KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến nay, nhiều địa phương như TPHCM, Đồng Nai, TP Huế, Bắc Ninh… cũng đã tổ chức các giải thưởng báo chí về KH-CN, góp phần lan tỏa ngày càng rộng rãi hơn vai trò của truyền thông KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải ba Giải thưởng báo chí về KH-CN 2024

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải khuyến khích Giải thưởng báo chí về KH-CN 2024

Bộ KH-CN đã phê duyệt và trao Giải thưởng báo chí về KH-CN năm 2024 cho 24 tác phẩm báo chí. Trong đó có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Lãnh đạo Bộ KH-CN, các đại biểu tham dự và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại buổi lễ

4 giải nhất Giải thưởng báo chí về KH-CN năm 2024 gồm:

- Nhóm tác phẩm: “Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, 'gõ cửa' từng nhà” của Báo Pháp luật TPHCM, thể loại báo in;

- Nhóm tác phẩm: “Xã hội số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của Báo Quân đội nhân dân điện tử, thể loại báo điện tử;

- Tác phẩm: “Vũ khí… cứu người” của Kênh VTC14 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, thể loại truyền hình;

- Tác phẩm: “Chuyện những người hiện thực hóa ‘Giấc mơ bay’ Việt Nam” của VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam, thể loại phát thanh.

TRẦN BÌNH