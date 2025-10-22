Chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đất nước phát triển nhanh và bền vững

Ngày 22-10, tại tỉnh Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Tại tỉnh Vĩnh Long, việc triển khai Nghị quyết 57 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ; cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ được điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Tỉnh đã quản lý và triển khai 373 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó 17 nhiệm vụ cấp quốc gia; 270 nhiệm vụ cấp tỉnh; 86 nhiệm vụ cấp cơ sở. Các kết quả nghiên cứu đã tạo ra 15 giống mới, xây dựng 299 mô hình. Hầu hết, các kết quả này đã được ứng dụng vào sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trải nghiệm Hệ thống giải pháp EZYSERVE AIB phục vụ hành chính công ở xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long do Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh phối hợp địa phương triển khai

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 11 chỉ dẫn địa lý được xác lập quyền bảo hộ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh và 1.124 tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng rãi, thu hút trên 95.844 lượt học viên tham gia, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2024, chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) của tỉnh đạt 32,29 điểm, xếp hạng 3/5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và xếp hạng 21/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đánh giá, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 57 của tỉnh, công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 57 đã được triển khai kịp thời, sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các kênh truyền thông báo chí, truyền hình và mạng xã hội... Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực để phục vụ tốt nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà báo Lê Nam Tư, Trưởng Đại diện Báo Nhân Dân khu vực miền Nam cho biết, Báo Nhân Dân thường xuyên có bài, tuyến bài về kết quả của Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu tham dự hội nghị trải nghiệm Hệ thống EZYSERVE AIB phục vụ hành chính công ở xã Châu Hưng (tỉnh Vĩnh Long)

Về lĩnh vực giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Bách Khoa, Trưởng khoa Cơ bản (Trường Đại học Cửu Long) cho biết, giai đoạn 2020-2025, dù là trường tư thục không được cấp kinh phí nghiên cứu cấp cơ sở, nhưng nhà trường vẫn chủ động đầu tư từ 3-5 tỷ đồng mỗi năm cho hoạt động khoa học và công nghệ. Kết quả, trong 5 năm qua, nhà trường triển khai 78 đề tài cấp cơ sở, 214 đề tài cấp khoa và 149 đề tài sinh viên. Đồng thời, biên soạn 164 giáo trình phục vụ đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị

Những kết quả của hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để các ban, bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai Nghị quyết 57 giai đoạn 2025-2030. Từ đó, tạo nên cú hích mới, tiếp thêm động lực mới cho tiến trình đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như trên cả nước.

MINH NGUYÊN