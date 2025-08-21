Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định

Ngày 21-8, Bộ Ngoại giao đã phát đi thông cáo chung về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7. Trong đó, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định, các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong

Trong đó, hai bên đánh giá cao việc duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, việc tổ chức Đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần đầu tiên; mong muốn sớm tổ chức Diễn đàn đối thoại bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản lần đầu tiên. Hai bên cũng hoan nghênh việc mới thiết lập Tham vấn chính sách đối ngoại Việt Nam - Australia.

Với quan hệ thương mại ngày càng mở rộng, hai bên cam kết triển khai hiệu quả Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia và các sáng kiến được nêu trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, bao gồm Quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD.

Hai bên ghi nhận hợp tác chiến lược ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, không gian mạng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về các vấn đề mạng và công nghệ trọng yếu; sớm hoàn tất Bản ghi nhớ về kinh tế số.

Việt Nam hoan nghênh cam kết của Australia dành 96,6 triệu AUD cho vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA năm tài khóa 2025-2026 và triển khai Kế hoạch đối tác phát triển Việt Nam - Australia giai đoạn 2025-2030. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thẳng thắn, hợp tác và mang tính xây dựng, trong đó có đối thoại nhân quyền thường niên, tăng cường và đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Hai bên nhấn mạnh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương có thể dự đoán, minh bạch, rộng mở, bao trùm, tự do, công bằng, bền vững và dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới. Hai bên cũng khẳng định cam kết củng cố cấu trúc kinh tế khu vực; cùng phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác bảo đảm thành công của Hội nghị APEC 2027.

Hai bên bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông và tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, an ninh, ổn định, và thượng tôn pháp luật, bao gồm tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng đầy đủ tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trên tinh thần đó, hai bên nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 và Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, không làm phương hại đến đến quyền của các quốc gia theo luật quốc tế.

Tại thông cáo chung, Việt Nam cũng hoan nghênh Australia có gói hỗ trợ 50 triệu AUD cho 6 hoạt động mới, mở rộng các hoạt động chống chịu khí hậu tại các nước Mekong và phát triển nguồn nhân lực thông qua học bổng Chính phủ Australia.

BÍCH QUYÊN