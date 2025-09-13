Cơ hội trở thành nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất âm nhạc cùng Berklee

Trong 4 ngày, từ 14 đến 17-9, Trường Âm nhạc Berklee (Berklee College of Music, Mỹ) - trường đào tạo độc lập về âm nhạc đương đại lớn nhất thế giới tổ chức tuyển sinh, trao học bổng tại Việt Nam. Đây là ngôi trường mà các nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường… từng theo học.

Ông Daniel Abussi - Phó Giám đốc Tuyển sinh Trường Âm nhạc Berklee, đến TPHCM trực tiếp thông tin về tuyển sinh, học bổng

Berklee được biết đến là trường có nhiều sinh viên, cựu sinh viên giành được những giải thưởng lớn, đặc biệt với nhóm 4 giải thưởng EGOT: 49 giải Emmy, hơn 300 giải Grammy, 8 giải Oscar, 28 giải Tony.

Từ nhiều năm trước, Berklee đã có các sinh viên đến từ Việt Nam theo học. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn là sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng du học tại đây (1996), sau đó là nhạc sĩ Đức Trí (2000). Cả hai đều trở thành những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực sáng tác, sản xuất, biểu diễn âm nhạc, mở đầu và tiên phong trong nhiều dòng nhạc tại Việt Nam. Một số nghệ sĩ khác cũng tham gia các khóa học ngắn hạn tại Berklee, như: Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường…

Đại diện Trường Berklee trực tiếp tuyển sinh tại TPHCM

Trong bối cảnh nền công nghiệp âm nhạc đang có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam như hiện nay, Berklee càng mở rộng cánh cửa chào đón sinh viên Việt Nam. Đây là năm thứ hai, trường cử đại diện đến TPHCM trực tiếp phỏng vấn tuyển sinh, trao học bổng.

Theo ông Daniel Abussi - Phó Giám đốc Tuyển sinh Trường Âm nhạc Berklee, cơ hội trở thành sinh viên Berklee rộng mở cho mọi đối tượng, với các khóa học phong phú, từ khóa ngắn hạn mùa hè, khóa học online đến các chương trình đào tạo đại học chính quy. Berklee mang tới cho các sinh viên cơ hội mở rộng không gian sáng tạo. Họ được học cách đưa các chất liệu âm nhạc dân gian vào trong âm nhạc hiện đại, đưa âm nhạc dân tộc thành âm nhạc toàn cầu. Đó cũng là điều các sinh viên Việt Nam đang làm rất tốt, người tiên phong là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Đại diện Trường Berklee trực tiếp tuyển sinh tại TPHCM

Trường Âm nhạc Berklee. Ảnh: Kelly Davidson Studio

Trường đào tạo hàng ngàn sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới

Trước đây, sinh viên Việt Nam muốn tham gia kỳ tuyển sinh, phỏng vấn học bổng thường phải sang các nước lân cận như Singapore, Trung Quốc... Nay, các bạn trẻ có thể thực hiện điều đó ngay tại Việt Nam, với 4 ngày tuyển sinh tại Sax ‘n Art Club – Câu lạc bộ Jazz của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tại phường An Khánh, TPHCM. Mỗi năm, Berklee dành số tiền 110 triệu USD cho các suất học bổng với nhiều mức khác nhau, tùy theo từng khu vực, từng quốc gia và khả năng sinh viên. Các em có thể có được những mức học bổng trung bình từ 20.000 USD đến 45.000 USD. Sinh viên muốn đăng ký dự thi vào kỳ thi đại học tháng 1-2026 đăng ký trước tại: www.berklee.edu/apply.

TIỂU TÂN