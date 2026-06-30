Thận trọng với thông tin tra cứu quy hoạch Hà Nội trên mạng xã hội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) Hà Nội đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch của Hà Nội để tích hợp lên các nền tảng số chính thức của thành phố, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin một cách minh bạch và thuận tiện.

Liên quan tới triển lãm "Hà Nội Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm" đang được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội cho biết: sau khi công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng bằng hệ thống quy hoạch cấp dưới, trong đó ưu tiên quy hoạch phân khu và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Theo kế hoạch, trong tháng 9, Hà Nội sẽ hoàn thành 5 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong năm 2026, thành phố phấn đấu hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở để các địa phương quản lý phát triển đô thị và triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đông đảo người dân xem giới thiệu về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: VƯƠNG TRẦN

Trước các thông tin trên mạng xã hội về việc có thể "check quy hoạch" chính xác tới từng khu phố, thửa đất bằng nhiều ứng dụng tra cứu, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh khuyến cáo người dân cần thận trọng với các thông tin quy hoạch được lan truyền trên mạng xã hội hoặc các ứng dụng không do cơ quan nhà nước phát triển.

Các ứng dụng hoặc dữ liệu về quy hoạch không do cơ quan nhà nước xây dựng đều không phải nguồn thông tin chính thống. Thông tin quy hoạch chính xác phải được cung cấp bởi Sở QH-KT Hà Nội hoặc chính quyền địa phương.

Hiện nay, Sở QH-KT đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch để tích hợp lên các nền tảng số chính thức của thành phố như: iHanoi, HanoiWork và Cổng thông tin điện tử của Sở QH-KT, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin một cách minh bạch và thuận tiện.

Đại diện Sở QH-KT Hà Nội cũng cho biết, quy hoạch tổng thể chỉ xác định định hướng phát triển chung, còn thông tin cụ thể đối với từng khu vực sẽ được thể hiện trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Sở QH-KT đang xây dựng phần mềm tra cứu để người dân tiếp cận thông tin quy hoạch trên nền tảng chính thức.

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