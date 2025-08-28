Chuyển động kinh tế xanh

Tối đa lợi ích mua sắm cho khách hàng

SGGP

Thay vì chỉ khuyến mãi giảm giá theo mùa, Satramart siêu thị Sài Gòn đang áp dụng hình thức tích điểm đổi voucher. Theo đó, từ ngày 1-8 đến 20-10, mỗi 100.000 đồng mua sắm được quy đổi thành điểm thưởng và gom lại thành phiếu mua hàng giá trị cao.

Chương trình khuyến mãi tại hệ thống siêu thị Satramart
Khách hàng thành viên có thể đổi điểm với nhiều mức ưu đãi: từ 100 đến dưới 200 điểm được nhận voucher 500.000 đồng; từ 200 đến dưới 300 điểm đổi voucher 1 triệu đồng; từ 300 điểm trở lên sẽ nhận voucher 1,5 triệu đồng. Voucher sẽ được phát từ ngày 30-10 đến 13-11 và có thể sử dụng đến 20-11-2025. Đáng chú ý, chương trình cho phép cộng dồn lũy tiến ngay trên một hóa đơn, kết hợp với các ưu đãi khác. Đại diện SATRA cho biết, chương trình được định hướng không chỉ nhằm tri ân khách hàng, mà còn đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững. Mỗi giỏ hàng tích điểm không chỉ phản ánh giá trị kinh tế, mà còn thể hiện trách nhiệm của người mua với sức khỏe gia đình và cộng đồng.

LAN NGỌC

Từ khóa

Voucher SATRA Lũy tiến Triệu đồng Giá trị kinh tế Hóa đơn Ưu đãi Tri ân Tiêu dùng Người mua

