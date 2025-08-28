Tối đa lợi ích mua sắm cho khách hàng

Chương trình khuyến mãi tại hệ thống siêu thị Satramart

Khách hàng thành viên có thể đổi điểm với nhiều mức ưu đãi: từ 100 đến dưới 200 điểm được nhận voucher 500.000 đồng; từ 200 đến dưới 300 điểm đổi voucher 1 triệu đồng; từ 300 điểm trở lên sẽ nhận voucher 1,5 triệu đồng. Voucher sẽ được phát từ ngày 30-10 đến 13-11 và có thể sử dụng đến 20-11-2025. Đáng chú ý, chương trình cho phép cộng dồn lũy tiến ngay trên một hóa đơn, kết hợp với các ưu đãi khác. Đại diện SATRA cho biết, chương trình được định hướng không chỉ nhằm tri ân khách hàng, mà còn đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững. Mỗi giỏ hàng tích điểm không chỉ phản ánh giá trị kinh tế, mà còn thể hiện trách nhiệm của người mua với sức khỏe gia đình và cộng đồng.

LAN NGỌC