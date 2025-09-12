Tôn vinh bản sắc văn hóa, làng nghề trong các thiết kế trang phục

Phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 được các nhà thiết kế (NTK) thể hiện qua lăng kính sáng tạo trẻ.

Cuộc thi Thiết kế Trang phục Văn hóa dân tộc được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các NTK trẻ. 4 đội thi với 4 huấn luyện viên, gồm: NTK Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu, Ivan Trần, đã cùng các NTK trẻ mang đến những thiết kế đáng chú ý.

NTK Ivan Trần, Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu hỗ trợ các NTK trẻ

Đội NTK Ivan Trần gồm 12 tài năng trẻ, giới thiệu các thiết kế lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích (Tấm Cám, Nàng Út Ống Tre, Chuyện Bốn Mùa); văn hóa ẩm thực (bánh phồng tôm, bột gạo Sa Đéc); các trò chơi dân gian...

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh với "Khảm Xà Cừ"

Hoa hậu Trần Tiểu Vy với thiết kế "Cửu Hoa Nghinh Thánh"

Thí sinh trình diễn

NTK Đặng Trọng Minh Châu cùng học trò mang đến bức tranh văn hóa đa dạng từ những hình ảnh đời thường đến di sản. Các thiết kế lấy cảm hứng từ món bún cá Châu Đốc, rừng ngập mặn Cần Giờ, làng nghề đậu bạc Định Công, lễ hội Gầu Tào của người H’Mông, nghề làm lồng đèn giấy kiếng hay hình ảnh chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn…

Đội NTK Nguyễn Việt Hùng mang đến 10 thiết kế. Khán giả được dẫn dắt vào hành trình lan tỏa những giá trị truyền thống: nghề đan lục bình miền Tây Nam bộ, nghệ thuật hát bội, mùa vụ của người K’Ho, nghề đan mây tre, rừng tràm Trà Sư, tinh hoa nghề kim hoàn, làn điệu chèo…

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh thể hiện bộ trang phục "Châu Ro cầu mùa" do NTK Nguyễn Việt Hùng thực hiện

Phần trình diễn của thí sinh

Đội NTK Vũ Việt Hà đưa khán giả đến với loạt thiết kế lấy cảm hứng từ làng dệt chiếu Định Yên, làng thêu Đông Cứu, bức tranh Tố Nữ của Hà Nội xưa, lễ hội Long Chu ở Hội An, điệu múa cổ Bài Bông, sắc màu thổ cẩm Tây Bắc...

Á hậu Phương Anh

Á hậu Hạnh Nguyên trong thiết kế “Phi Nghê Thiên Vân”

Các thiết kế đội NTK Vũ Việt Hà

Tuy nhiên, bên cạnh những trang phục đầu tư kỹ lưỡng vẫn có một số trang phục gây tranh cãi. Có thể kể đến như thiết kế "Hương khói gia tiên" của tác giả Trần Công Hậu, được giới thiệu lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên. Thiết kế nhận về loạt phản ứng khó chịu của khán giả khi thí sinh mang cả bàn thờ và nhang đèn lên sân khấu để cầu khấn. Bên cạnh đó, nhiều thiết kế trang phục bà ba cũng như cách trình diễn cũng bị đánh giá là thiếu chỉn chu khi xuất hiện trên sân khấu.

TIỂU TÂN