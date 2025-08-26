Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Trong cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25-8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay, tái khẳng định mong muốn tái hợp với nhà lãnh đạo này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng hy vọng Tổng thống Mỹ Trump có thể mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên thông qua cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và xây dựng một khu phức hợp bất động sản Trump World ở Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Kim Jong Un và đánh giá cao tiềm năng to lớn của Triều Tiên.

Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh hai nước vẫn còn nhiều vấn đề khác biệt. Mặc dù đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 7 giúp hàng xuất khẩu của Hàn Quốc tránh khỏi mức thuế quan khắc nghiệt hơn của Mỹ, hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi về năng lượng hạt nhân, chi tiêu quân sự và chi tiết của một thỏa thuận thương mại bao gồm 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết đầu tư vào Mỹ.

Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực hòa giải của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, diễn biến căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đã leo thang, với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết đẩy nhanh chương trình hạt nhân và lên án các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát việc bắn thử các hệ thống phòng không mới.

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phớt lờ những lời kêu gọi liên tục của ông chủ Nhà Trắng về việc khôi phục chính sách ngoại giao mà ông đã theo đuổi trong nhiệm kỳ 2017-2021. Đã có 3 cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump diễn ra vào tháng 6-2018, tháng 2 và tháng 6-2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội, tháng 2-2019. Ảnh: YONHAP

KHÁNH MINH