Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Ngày 1-9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp nhiều đoàn khách sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự gắn bó, hỗ trợ của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia, đồng thời hết sức coi trọng quan hệ gắn bó, lâu bền với Campuchia cũng như quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn đưa quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào ngày càng gắn kết, hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích thực chất cho người dân mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới. Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực và nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai tốt các cơ chế, thỏa thuận hợp tác sẵn có.

* Chiều 1-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường đoàn kết, phối hợp triển khai thỏa thuận cấp cao đạt được; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối với 3 dự án xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Triệu Lạc Tế khẳng định, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẽ phối hợp, tạo thuận lợi cho các cơ quan liên quan thúc đẩy tăng cường kết nối chiến lược, hạ tầng giao thông, thương mại, đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước.

* Cũng trong chiều 1-9, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Hai bên cùng khẳng định luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Báo Nhân dân

Hai bên đánh giá cao sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua, vui mừng thấy rằng kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức 10 tỷ USD/năm và cùng hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đánh giá cao các dự án, hoạt động đầu tư của Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại Campuchia và khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của cơ quan lập pháp một cách hiệu quả.

BÍCH QUYÊN