Tổng đài chung chăm sóc hàng triệu người dân TPHCM

Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.999.997 tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của khách hàng

Tổng đài 1900.999.997 giải đáp mọi thắc mắc về sử dụng nước

Ngày 17-10, bà Trần Thị Hồng Nhung, ngụ phường Diên Hồng (TPHCM), nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Xưng là nhân viên công ty cấp nước, người này thông báo gia đình bà Nhung đang nợ tiền nước 2 tháng và yêu cầu bà đóng tiền nước qua số tài khoản họ cung cấp để được hỗ trợ không bị cắt nước sinh hoạt. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà Nhung điện thoại đến tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO 1900.999.997 để hỏi về trường hợp của mình.

Nhận cuộc gọi của bà Nhung, nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO khẳng định, đơn vị không cử nhân viên đến nhà trực tiếp thu tiền từ người dân, cũng không cử nhân viên điện thoại và gửi số tài khoản lạ để người dân đóng tiền nước. Để tránh bị mất tiền oan cho đối tượng lừa đảo, nhân viên trực tổng đài SAWACO khuyến cáo bà Nhung không thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền nước theo yêu cầu của đối tượng lạ, không rõ danh tính. Ngoài ra, bất kỳ giao dịch đóng tiền nào, bà Nhung chỉ nên chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng của chính công ty cấp nước hoặc nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch của công ty.

“Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO 1900.999.997 hướng dẫn tôi rất cặn kẽ và giới thiệu với tôi về ứng dụng Chăm sóc khách hàng (App CSKH SAWACO) cũng như cách kiểm tra thông tin tiền nước, định mức nước và các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng. Nhờ biết đến số tổng đài của SAWACO nên tôi không bị kẻ lạ lừa mất tiền oan”, bà Nhung chia sẻ.

Ngày 16-10, SAWACO chính thức ra mắt tổng đài 1900.999.997. Tổng đài được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược chăm sóc khách hàng của SAWACO. Với một đầu số duy nhất, tổng đài sẽ tiếp nhận mọi cuộc gọi của khách hàng cho toàn tổng công ty và các đơn vị cấp nước. “Tổng đài ra đời sẽ góp phần tăng mức độ nhận diện thương hiệu, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong chăm sóc khách hàng, tạo đầu mối điều phối tập trung và nâng cao hiệu quả phục vụ”, đại diện SAWACO khẳng định.

Tổng đài 1900.999.997 luôn có nhân viên túc trực để nhận các cuộc gọi từ khách hàng. Thông qua tổng đài, người dân được tư vấn, giới thiệu về dịch vụ cấp nước, các quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Tổng đài cũng có chức năng tiếp nhận: những thắc mắc, phản ánh khiếu nại; báo sự cố, bể đường ống nước và các tình huống khẩn cấp khác; phản hồi về sản phẩm, chất lượng dịch vụ hướng đến cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Khi cần liên hệ với đơn vị cấp nước, người dân chỉ cần gọi tổng đài. Sau khi nghe hướng dẫn, người dân cung cấp tên phường, xã hoặc đơn vị cấp nước sẽ được nhân viên tổng đài tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

Tạo sự đồng bộ trong chăm sóc khách hàng

Ông Phạm Bạch Triều, Giám đốc Công nghệ thông tin SAWACO, chia sẻ, với việc triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng, SAWACO tiếp tục khẳng định cam kết phát triển vì cộng đồng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của hàng chục triệu người dân TPHCM. Việc đưa vào sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.999.997 là để khách hàng được tiện lợi nhất, chỉ nhớ 1 đầu số khi cần được phục vụ, trao đổi các nội dung liên quan đến sử dụng nước. “Khi triển khai thực hiện tổng đài, đơn vị cũng đã tính toán và đầu tư hạ tầng, máy chủ điều khiển tự động hiện đại để không giới hạn trong việc nhận bất kỳ cuộc gọi nào của khách hàng. Cùng với đó, nhân viên trực tổng đài cũng được đào tạo bài bản, khoa học để nhanh chóng tương tác, hỗ trợ trả lời khách hàng tốt nhất”, ông Phạm Bạch Triều khẳng định.

Đại diện SAWACO cho rằng, tổng đài 1900.999.997 ra đời sẽ góp phần tăng mức độ nhận diện thương hiệu, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong chăm sóc khách hàng, tạo đầu mối điều phối tập trung và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Tổng đài chăm sóc khách hàng là một trong rất nhiều chương trình được SAWACO triển khai trong 3 năm qua trong chương trình Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022-2025. Thời gian qua, SAWACO đã xây dựng hệ thống quy định, quy chuẩn rõ ràng, minh bạch trong công tác dịch vụ khách hàng, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống. Các dịch vụ phát triển khách hàng được triển khai và nâng cao chất lượng trên nền ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và vận hành.

Đặc biệt, thương hiệu SAWACO được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thống nhất và định danh rõ ràng trong toàn bộ hoạt động giao tiếp với khách hàng, đảm bảo sự nhận diện thương hiệu thống nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo lập nền tảng cho quản lý tập trung. Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đã giúp SAWACO từng bước hiện đại hóa nhiều chương trình chăm sóc khách hàng.

