SAWACO ra mắt tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.999.997

Ngày 16-10, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV SAWACO tổng kết chương trình “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022 – 2025” và triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO 1900.999.997.

Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.999.997 tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của khách hàng

Trong 3 năm qua, ngành cấp nước Thành phố đã thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Trong đó, đã xây dựng hệ thống quy định, quy chuẩn rõ ràng, minh bạch trong công tác dịch vụ khách hàng, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống.

Ra mắt tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.999.997

Các dịch vụ phát triển khách hàng được triển khai và nâng cao chất lượng trên nền tảng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và vận hành.

Ngành cấp nước TPHCM cam kết lấy mục tiêu “Phát triển vì cộng đồng” làm kim chỉ nam hoạt động.

Từ đó, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 11 triệu người dân TPHCM.

Tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022 - 2025"

Theo SAWACO, hiện nay hầu hết các đơn vị trực thuộc SAWACO đều có số đường dây nóng để tiếp nhận các cuộc gọi của khách hàng trong từng khu vực.

Việc SAWACO ra mắt tổng đài 1900.999.997 nhằm có một đầu số duy nhất, tiếp nhận mọi cuộc gọi của khách hàng tại TPHCM.

Đại diện SAWACO cho biết, tổng đài 1900.999.997 sẽ giúp người dân dễ ghi nhớ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong chăm sóc khách hàng, tạo đầu mối điều phối tập trung và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Thông qua tổng đài này, SAWACO có thể nắm bắt được mọi thắc mắc, sự cố mà khách hàng gặp phải. Từ đó có sự điều phối các công ty cấp nước khu vực xử lý nhanh chóng cho người dân.

PHƯƠNG THẢO