Tra cứu lịch cúp nước bằng điện thoại thông minh

Để tra cứu lịch cúp nước, người dân tại TPHCM có thể chủ động kiểm tra trên điện thoại một cách nhanh chóng và chính xác, thông qua ứng dụng SAWACO CSKH. Người dân cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng SAWACO CSKH trên App Store (đối với iPhone) hoặc Google Play (đối với Android).

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký bằng số điện thoại cá nhân.

Bước 3: Sau khi truy cập thành công, tại trang chủ, chọn mục “Dịch vụ” ở góc dưới bên trái. Kéo xuống phần “Thông báo - Trợ giúp”, sau đó chọn “Thông báo cúp nước”.

Bước 4: - Nếu đã liên kết mã danh bộ, hệ thống sẽ hiển thị ngay thời gian, địa điểm, phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân cúp nước. Nếu chưa liên kết, bạn có thể chọn “Khu vực”, nhập phường nơi sinh sống để kiểm tra lịch cúp nước. Tại thông báo, người dân sẽ thấy đầy đủ thông tin về thời gian tạm ngưng cung cấp nước và các tuyến đường, khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, trên ứng dụng SAWACO CSKH còn có nhiều tiện ích khác phục vụ khách hàng.

TỐ NGA