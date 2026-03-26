Tổng thống Mỹ ấn định lịch trình thăm Trung Quốc

Theo kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5, sau khi hoãn lịch do chiến sự Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tháng 10-2025. Ảnh: XINHUA

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chuyến công du diễn ra vào ngày 14 và 15-5 tới. Đại diện các bên đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho chuyến thăm. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là sự kiện bước ngoặt mà ông rất mong chờ.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump đến Trung Quốc sau 8 năm. Theo kế hoạch ban đầu, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Donald Trump được dự tính vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 với mục tiêu trọng tâm là tái thiết các quan hệ thương mại song phương.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo từng gặp gỡ tại Hàn Quốc hồi tháng 10-2025 và đã đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm "hạ nhiệt" căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quyết định lùi ngày đến Trung Quốc của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh chiến sự Iran lan rộng ở Trung Đông, đẩy giá năng lượng lên mức cao trong nhiều năm và làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

PHƯƠNG NAM