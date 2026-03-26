Thế giới

Tổng thống Mỹ ấn định lịch trình thăm Trung Quốc

SGGPO

Theo kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5, sau khi hoãn lịch do chiến sự Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tháng 10-2025. Ảnh: XINHUA

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chuyến công du diễn ra vào ngày 14 và 15-5 tới. Đại diện các bên đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho chuyến thăm. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là sự kiện bước ngoặt mà ông rất mong chờ.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump đến Trung Quốc sau 8 năm. Theo kế hoạch ban đầu, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Donald Trump được dự tính vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 với mục tiêu trọng tâm là tái thiết các quan hệ thương mại song phương.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo từng gặp gỡ tại Hàn Quốc hồi tháng 10-2025 và đã đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm "hạ nhiệt" căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quyết định lùi ngày đến Trung Quốc của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh chiến sự Iran lan rộng ở Trung Đông, đẩy giá năng lượng lên mức cao trong nhiều năm và làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn