Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư cho Iran về Hormuz

Theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không muốn các nhà máy điện của Iran bị Mỹ xóa sổ.

Quân đội Iran tuần tra trên eo biển Hormuz. Ảnh: XINHUA

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ông Trump khẳng định, Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đáp trả nếu Iran không tuân thủ.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư đe dọa nhắm vào hạ tầng điện của Iran. Trước đó, ông tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ chỉ nhắm vào cơ sở tên lửa, hạt nhân cùng các mục tiêu quân sự và hệ thống chỉ huy, lãnh đạo của Iran.

Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ, lực lượng vũ trang Iran cảnh báo nếu Washington tiến hành tấn công các nhà máy điện, thì tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin của Mỹ khắp Trung Đông đều sẽ bị nhắm mục tiêu.

Trong khi đó, theo hãng Al Mayadeen, các bên trung gian đã đề xuất phương án chấm dứt xung đột. Phía Iran đã đưa ra 6 điều kiện trong khuôn khổ pháp lý mới.

Các điều kiện gồm bảo đảm chiến sự không tái diễn, đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, bồi thường thiệt hại cho Iran, chấm dứt mọi xung đột khu vực, thiết lập trật tự pháp lý mới tại eo biển Hormuz và truy tố cùng dẫn độ các nhân sự truyền thông bị xem là thù địch.



PHƯƠNG NAM