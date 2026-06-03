Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng cường giám sát AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-6 đã ký sắc lệnh hành pháp mới về trí tuệ nhân tạo (AI). Sắc lệnh thiết lập cơ chế tự nguyện để chính phủ liên bang đánh giá các mô hình AI tiên tiến trước khi được công bố rộng rãi.

Robot AI phục vụ ở Mỹ. Ảnh: PEXELS

Theo Politico, sắc lệnh yêu cầu các nhà phát triển AI tự nguyện cung cấp cho chính phủ quyền truy cập sớm vào các mô hình đủ điều kiện trong tối đa 30 ngày trước khi phát hành. Dự thảo trước đó từng đề xuất lên tới 90 ngày.

Sắc lệnh tập trung vào các mô hình AI tuyến đầu có năng lực cao trong lĩnh vực an ninh mạng hoặc có khả năng tác động đến an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các cơ quan liên bang được giao nhiệm vụ làm việc với doanh nghiệp, đồng thời phát triển hệ thống đánh giá chuẩn và các quy trình kiểm tra bảo mật.

Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu mở rộng việc sử dụng các công cụ an ninh mạng dựa trên AI trong các cơ quan liên bang, chính quyền địa phương và các đơn vị vận hành hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó, các cơ quan này tăng cường tuyển dụng nhân sự an ninh mạng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn trong lĩnh vực AI.

Theo báo chí Mỹ, đây là bước đi đáng chú ý của Nhà Trắng trong việc tăng cường giám sát các rủi ro an ninh liên quan đến AI. Các chuyên gia cho rằng việc cho phép chính phủ tiếp cận sớm các mô hình AI có thể giúp phát hiện lỗ hổng bảo mật và nguy cơ tấn công mạng trước khi công nghệ được triển khai rộng rãi.

KHÁNH MINH