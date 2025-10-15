Chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza

Đài truyền hình KAN của Israel cho biết, Israel cho phép mở trở lại cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza từ ngày 15-10 để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo từ Ai Cập vào lãnh thổ Palestine.

Hàng viện trợ nhân đạo sẽ đến Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Ảnh: AA

Nguồn tin trên cho hay, 600 xe tải chở hàng viện trợ sẽ được Liên hợp quốc (LHQ), các tổ chức quốc tế được công nhận, khu vực tư nhân và các nước tài trợ gửi đến Dải Gaza trong ngày 15-10 (theo giờ địa phương).

Quyết định mở lại cửa khẩu Rafah được đưa ra sau khi lực lượng Hamas trao trả thêm 4 thi thể con tin vào cuối ngày 14-10 theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ cuối tuần trước. Một quan chức Israel tiết lộ dự kiến sẽ có thêm 4 thi thể nữa được bàn giao trong đêm 15-10. Kênh truyền hình Al Arabiya cũng cho biết Ai Cập hiện đang tích cực phối hợp để hỗ trợ việc xác định và bàn giao thi thể các con tin.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn đang tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hamas giải giáp để tránh phải đưa ra hành động quân sự. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza với vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nguồn tin của Israel, hiện các cuộc đàm phán về thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn đang tiếp diễn ở thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

MINH CHÂU