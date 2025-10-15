Quốc hội Nhật Bản bất đồng về lịch bầu thủ tướng mới

Ngày 15-10, Ủy ban điều phối lịch trình của Quốc hội Nhật Bản cho biết vẫn chưa đạt được đồng thuận về thời điểm tổ chức cuộc bỏ phiếu chọn Thủ tướng mới, dù Chính phủ đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường vào ngày 21-10.

Tổng thư ký DPP Kazuya Shimba (trái) và Tổng thư ký LDP Shunichi Suzuki thảo luận khả năng liên minh. Ảnh: JIJI

Theo hãng tin Jiji, đề xuất tổ chức bỏ phiếu trong ngày khai mạc kỳ họp chưa được thông qua do các đảng vẫn còn bất đồng.

Theo quy định, nghị sĩ giành đa số phiếu tại Hạ viện sẽ trở thành thủ tướng. Nếu không ai đạt đa số, hai ứng viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Tuy nhiên, sau khi đảng Komeito rút khỏi liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ tự do (LDP) hồi tuần trước, cán cân quyền lực trong Quốc hội trở nên khó lường, khiến việc xác định tân thủ tướng thêm phần phức tạp.

Trước đó, ngày 4-10, chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi đã trở thành tân Chủ tịch của LDP sau khi trải qua hai vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng. Với kết quả này, bà Sanae Takaichi là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP và có cơ hội thành thủ tướng, thay thủ tướng Ishiba Shigeru từ chức trước đó.

Trụ sở Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: JAPAN TIMES

Trong khi đó, theo Japan Times, các đảng đối lập như Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDP), Dân chủ vì nhân dân (DPP) và Nippon Ishin no Kai đang thảo luận khả năng liên kết để tranh cử chức thủ tướng, xem đây là “cơ hội hiếm có trong nhiều thập kỷ” nhằm lập chính phủ mới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các bên về chính sách an ninh, năng lượng và sửa đổi Hiến pháp vẫn rất lớn.

Giới quan sát nhận định Nhật Bản đang bước vào giai đoạn xáo trộn hiếm thấy trong nhiều thập kỷ, khi cả liên minh cầm quyền lẫn phe đối lập đều chưa nắm chắc đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sắp tới.

KHÁNH MINH