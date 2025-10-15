Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028

Ngày 14-10 giờ New York (nửa đêm 14-10 theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028.

Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Đoàn công tác Việt Nam tham dự cuộc bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng ngày 14-10, với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên LHQ đủ tư cách bỏ phiếu, đã bầu 14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritus, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh.

Theo TTXVN, Việt Nam đạt 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong nhóm châu Á–Thái Bình Dương, đồng thời là nước châu Á–Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.

Kết quả bầu cử này phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên LHQ đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 vừa qua.

Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chính sách đối ngoại rộng mở, nỗ lực tham gia, đóng góp hiệu quả tại các cơ chế đa phương, những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và sự ghi nhận về vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền giáo dục.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần “Tôn trọng và hiểu biết – Đối thoại và hợp tác – Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người”.

Việt Nam sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ 2026-2028 vào ngày 1-1-2026.

KHÁNH MINH