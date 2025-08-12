Tổng thống Mỹ ký gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, ngăn chặn khả năng thuế hàng hóa song phương tăng vọt vào mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Như vậy, thỏa thuận hoãn thuế, vốn hết hạn lúc 0 giờ ngày 12-8 giờ địa phương, sẽ được kéo dài đến giữa tháng 11. Theo đó, mức thuế hiện tại được giữ nguyên là 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng Mỹ vào Trung Quốc, thay vì tăng lên lần lượt 145% và 125%.

Hai bên đạt thỏa thuận tạm hoãn vào tháng 5 sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) và gặp lại ở Stockholm (Thụy Điển) cuối tháng 7. Hôm 11-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Bắc Kinh để cùng nỗ lực đạt được những kết quả thương mại tích cực.

Về phía mình, Tổng thống Donald Trump cho biết duy trì “quan hệ tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và “sẽ chờ xem điều gì xảy ra”. Giới phân tích cho rằng động thái này, cùng một số bước giảm căng thẳng gần đây, có thể mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Trung vào mùa thu năm nay.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh, khiến thâm hụt thương mại song phương tháng 6 giảm xuống còn 9,5 tỷ USD - mức thấp nhất từ tháng 2-2004, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.



PHƯƠNG NAM