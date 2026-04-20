Iran từ chối tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ

Ngày 19-4, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, nước này đã từ chối tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Kho tên lửa dưới hầm ngầm của Iran. Ảnh: PRESS TV

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, IRNA xác nhận quyết định trên xuất phát từ “các yêu cầu quá đáng, kỳ vọng thiếu thực tế, sự thay đổi quan điểm liên tục cùng những mâu thuẫn lặp đi lặp lại của Washington”. Tehran đồng thời chỉ trích việc Mỹ phong tỏa các tuyến hàng hải, coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết, quân đội Mỹ đã khống chế một tàu chở hàng treo cờ Iran bị cáo buộc tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cũng thông báo các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Islamabad (Pakistan) để thúc đẩy đàm phán trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần kết thúc ngày 22-4.

Trong khi đó, theo truyền hình Press TV của Iran, một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết năng lực bổ sung các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này trong thời gian ngừng bắn hai tuần đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra. Tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tướng Seyed Majid Mousavi, ngày 19-4 đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội UpScrolled, cho thấy quá trình thay thế các bệ phóng tên lửa và UAV.

KHÁNH MINH