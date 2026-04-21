Nổ tại thao trường huấn luyện ở Nhật Bản

Ngày 21-4, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại thao trường huấn luyện ở tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản, khiến 3 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) thiệt mạng và 1 binh sĩ khác bị thương.

Screenshot 2026-04-21 at 11.32.30.png
Thao trường Hijudai, ở tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: MAINICHI

Tờ Japan Times dẫn nguồn tin từ GSDF cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng cùng ngày (tức 6 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam) tại thao trường Hijudai ở thị trấn Kusu thuộc tỉnh Oita. Nguyên nhân ban đầu được cho là đạn xe tăng phát nổ ngoài ý muốn.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, GSDF đang huấn luyện bắn mục tiêu với xe tăng Type 10. Thao trường Hijudai không chỉ được GSDF sử dụng mà còn phục vụ các hoạt động huấn luyện của quân đội Mỹ.

Phát biểu tại tòa nhà Quốc hội ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng xác nhận chi tiết và nguyên nhân của vụ việc. Đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc... Chúng tôi đảm bảo các biện pháp an toàn triệt để sẽ được thực hiện”.

KHÁNH HƯNG

