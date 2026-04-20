Hàng ngàn người sơ tán do hỏa hoạn tại làng chài Malaysia

Hỏa hoạn tại làng chài ven biển ở bang Sabah, trên đảo Borneo của Malaysia đã khiến 9.000 người phải sơ tán, trong khi khoảng 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi. Tuy nhiên, đến chiều 20-4, chưa ghi nhận báo cáo thương vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại làng chài ven biển ở bang Sabah, trên đảo Borneo, Malaysia. Ảnh: THX

Theo thông báo của Sở Cứu hỏa địa phương, chính quyền đã được thông báo về vụ cháy vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 20-4. Gió mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh ở dãy nhà gỗ được xây dựng sát nhau. Trong khi đó, thủy triều xuống thấp gây khó khăn trong việc lấy nguồn nước chữa cháy.

Người dân di chuyển đồ đạc sau vụ hỏa hoạn tại làng chài ven biển ở bang Sabah, trên đảo Borneo, Malaysia. Ảnh: THX

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, chính phủ đang phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp các hỗ trợ cơ bản và di dời tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Ông Anwar Ibrahim viết trên Facebook: “Ưu tiên hiện nay là an toàn của các nạn nhân và hỗ trợ ngay lập tức tại hiện trường”.

1.000 ngôi nhà ở làng chài bị thiêu rụi. Ảnh: THX

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Truyền thông địa phương dẫn lời của Trưởng làng Sharif Hashim Sharif Iting cho biết nguyên nhân có thể do ngọn lửa bùng lên trong lúc nấu ăn tại một căn nhà ở làng nổi trên sông tại bang Sabah, một trong những bang nghèo nhất Malaysia. Những ngôi nhà tại đây được dựng trái phép, mọc lên san sát và làm từ vật liệu dễ cháy trong bối cảnh thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản.

VIỆT LÊ