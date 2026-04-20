Thế giới

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa đạn đạo cải tiến mang đầu đạn chùm

SGGPO

Ngày 20-4, Triều Tiên cho biết đã tiến hành thử nghiệm các tên lửa đạn đạo cải tiến mang đầu đạn chùm, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Vụ thử tên lửa của Triều Tiên ngày 19-4. Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 19-4, trong đó 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasongpho-11 Ra đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 136 km.

Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sinpo về phía biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc nhận định các tên lửa này có thể được phóng từ tàu ngầm.

Theo KCNA, vụ thử nhằm “xác minh đặc tính và sức công phá của đầu đạn bom chùm” được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Trước đó trong tháng, Triều Tiên cũng thông báo đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hwasongpho-11 Ka gắn đầu đạn chùm.

KCNA khẳng định, việc phát triển và đưa vào sử dụng các loại đầu đạn chùm khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu tác chiến của quân đội Triều Tiên một cách hiệu quả hơn. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng khuyến khích các nhóm nghiên cứu phát triển vũ khí tiếp tục "nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp nhận và cập nhật các công nghệ cực kỳ hiện đại cần thiết cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội".

KHÁNH MINH

Từ khóa

Hwasongpho-11 Ka Tên lửa đạn đạo chiến thuật Đất đối đất Đầu đạn Biển Nhật Bản Tên lửa đạn đạo Kim Jong Un

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn