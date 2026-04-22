Mỹ gia hạn ngừng bắn với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đến Pakistan tham gia đàm phán với Iran, ngày 11-4. Ảnh: XINHUA

Theo Tổng thống Donald Trump, lý do là Chính phủ Tehran chưa thể đưa ra một lập trường thống nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi các lãnh đạo và đại diện Iran đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Quyết định gia hạn được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang gặp trở ngại. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tạm hoãn kế hoạch tới Pakistan để tham gia đàm phán với Iran. Các bên trung gian khu vực do Pakistan dẫn đầu đang gấp rút thuyết phục Tehran tham gia bàn đàm phán.

Về phía Iran, theo hãng tin Tasnim, Iran tuyên bố sẵn sàng nối lại xung đột. Tehran đã triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị, bao gồm điều chuyển lực lượng, lập danh sách mục tiêu mới và chuẩn bị các phương án tác chiến, đồng thời cảnh báo có thể đưa ra “những bất ngờ” nếu chiến sự tái bùng phát.

Trong diễn biến khác, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết nước này đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân và 4 thực thể bị cáo buộc liên quan việc điều hành các mạng lưới mua sắm hỗ trợ chương trình máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo của Iran.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas tuyên bố các bộ trưởng ngoại giao của khối cũng đã nhất trí về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

