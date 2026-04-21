Mỹ thúc giục công dân rời Iraq

Ngày 20-4, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã phát cảnh báo khẩn yêu cầu công dân nước này không đến Iraq trong thời điểm hiện nay, đồng thời hối thúc những người Mỹ đang có mặt tại quốc gia Vùng Vịnh nhanh chóng rời đi.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB, ngày 18 - 4. Ảnh: IRANINTL.COM

Theo trang mạng Iraqi News, cảnh báo nhấn mạnh các nhóm hậu thuẫn Iran tại Iraq đang lên kế hoạch tấn công công dân Mỹ và các lợi ích của Washington tại Iraq, đặc biệt là ở miền Bắc nước này. Các chuyến bay đến và đi từ Iraq - được nối lại sau khi nước này mở lại không phận - luôn trong tình trạng bị tên lửa và thiết bị bay không người lái đe dọa.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: VOICE OF EMIRATES

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 20-4 cảnh báo Tehran có “những quân bài mới” nếu cuộc chiến với Mỹ và Israel tiếp diễn.

Trong khi đó, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 20-4, Moscow đã kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời hối thúc Tehran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Phía Nga một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn, vốn phải được tuân thủ theo các thông số đã thống nhất ban đầu và được các nhà trung gian hòa giải Pakistan công bố”.

HẠNH CHI