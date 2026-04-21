Thế giới

Mỹ thúc giục công dân rời Iraq

SGGPO

Ngày 20-4, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã phát cảnh báo khẩn yêu cầu công dân nước này không đến Iraq trong thời điểm hiện nay, đồng thời hối thúc những người Mỹ đang có mặt tại quốc gia Vùng Vịnh nhanh chóng rời đi.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB, ngày 18 - 4. Ảnh: IRANINTL.COM

Theo trang mạng Iraqi News, cảnh báo nhấn mạnh các nhóm hậu thuẫn Iran tại Iraq đang lên kế hoạch tấn công công dân Mỹ và các lợi ích của Washington tại Iraq, đặc biệt là ở miền Bắc nước này. Các chuyến bay đến và đi từ Iraq - được nối lại sau khi nước này mở lại không phận - luôn trong tình trạng bị tên lửa và thiết bị bay không người lái đe dọa.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: VOICE OF EMIRATES

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 20-4 cảnh báo Tehran có “những quân bài mới” nếu cuộc chiến với Mỹ và Israel tiếp diễn.

Trong khi đó, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 20-4, Moscow đã kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời hối thúc Tehran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Phía Nga một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn, vốn phải được tuân thủ theo các thông số đã thống nhất ban đầu và được các nhà trung gian hòa giải Pakistan công bố”.

HẠNH CHI

Từ khóa

Mohammad Bagher Ghalibaf Iran Iraq Mỹ ngừng bắn cảnh báo công dân Israel

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn