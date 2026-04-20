Ngày 20-4, Cơ quan công tố Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk vào trong khuôn khổ cuộc điều tra kéo dài hơn một năm qua, liên quan đến nhiều nghi vấn vi phạm của nền tảng mạng xã hội X do ông điều hành.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: THX

Ngoài ông Elon Musk, khoảng 10 lãnh đạo của công ty Mỹ này, trong đó có bà Linda Yaccarino, người từng giữ chức Tổng Giám đốc nền tảng X đến mùa hè năm 2025, cũng được triệu tập.

Viện Công tố Paris mở cuộc điều tra sơ bộ từ tháng 1-2025, sau khi nhận được tố giác của một nghị sĩ và một lãnh đạo trong lĩnh vực an ninh mạng công. Ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ nền tảng X có thể đã can thiệp vào thuật toán nhằm tác động đến dư luận tại Pháp, đồng thời sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân nhạy cảm để phục vụ quảng cáo nhắm mục tiêu.

Từ giữa năm 2025, cuộc điều tra được giao cho lực lượng hiến binh chuyên trách về an ninh mạng và nhanh chóng được mở rộng. Tháng 11-2025, cơ quan điều tra phát hiện nhiều nội dung mang tính bài Do Thái và phủ nhận tội ác diệt chủng do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của nền tảng X tạo ra, từ đó bổ sung thêm nghi vấn liên quan đến hành vi phủ nhận tội ác chống loài người.

Các nhà điều tra cũng ghi nhận nền tảng X đã thay đổi công cụ phát hiện nội dung xâm hại trẻ em, trong khi số lượng báo cáo các nội dung này tại Pháp giảm tới 80%. Nghi ngờ đây là hành vi có chủ ý, Viện Công tố Paris tiếp tục mở rộng điều tra sang khả năng đồng phạm trong việc lưu giữ và phát tán các nội dung này.

Quá trình điều tra diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên. Công ty X liên tục phủ nhận các cáo buộc, cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị và là sự áp dụng sai lệch pháp luật Pháp.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối hỗ trợ phía Pháp trong quá trình điều tra, cho rằng đây là một cuộc điều tra hình sự mang tính định hướng chính trị nhằm can thiệp vào hoạt động của một mạng xã hội.

HUY QUỐC