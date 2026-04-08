Tổng thống Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần với Iran

Vào lúc 6 giờ 30 chiều (giờ Washington) ngày 7-4, tức 5 giờ 30 sáng (giờ Việt Nam) ngày 8-4, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng tấn công nhắm vào Iran trước khi thời hạn chót hết hiệu lực 1,5 giờ.

﻿﻿ Thông điệp hoãn tấn công Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đồng ý với đề xuất của Pakistan. Theo đó, quyết định của ông phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn. Đây sẽ là lệnh ngừng bắn hai chiều.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Lý do của việc làm này là chúng ta đã đạt được và vượt mọi mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận mang tính quyết định liên quan đến hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông".

Cũng theo người đứng đầu Nhà Trắng, Washington đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ phía Iran và tin rằng đây là cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được giải quyết, nhưng khoảng thời gian hai tuần sẽ cho phép hoàn tất và chính thức hóa thỏa thuận.

Về phía Iran, theo CNN, một quan chức cấp cao cho biết Tehran đang “xem xét tích cực” đề xuất ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan đưa ra nhằm giảm căng thẳng.

Người dân Iran biểu tình yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt tấn công Iran. Ảnh: THX

Hiện giao tranh thực địa vẫn tiếp diễn. Truyền thông Iran đưa tin tổ hợp hóa dầu Amirkabir, một trong những cơ sở lớn nhất nước này đã bị tấn công. Israel cũng bị cáo buộc nhắm vào hạ tầng giao thông tại Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng của các nước láng giềng vùng Vịnh.

