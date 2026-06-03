Thế giới

Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ

SGGPO

Ngày 2-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Bill Pulte, Giám đốc Cơ quan tài chính nhà ở liên bang (FHFA), làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), thay bà Tulsi Gabbard sắp rời nhiệm sở vào cuối tháng này. Quyết định ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ cả hai phía đảng Dân chủ lẫn lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện. 

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Quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Bill Pulte. Ảnh: FHFA

Ông Pulte là doanh nhân trước khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo FHFA. Việc bổ nhiệm này được đánh giá là khá bất ngờ do ông không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo quốc gia.

Trong vai trò mới, ông Pulte sẽ đảm nhận trách nhiệm giám sát toàn bộ cộng đồng tình báo Mỹ, bao gồm Cơ quan tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) - hai trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống an ninh quốc gia Mỹ. Theo thông báo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, ông Pulte sẽ đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc FHFA và Chủ tịch hai tổ chức cho vay thế chấp nhà ở lớn là Fannie Mae và Freddie Mac.

Truyền thông Mỹ cho biết ông Pulte hoàn toàn không có kinh nghiệm tình báo, song lại từng đóng vai trò tích cực trong việc công khai chỉ trích các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Đây được xem là yếu tố gây lo ngại lớn nhất đối với giới quan sát và các nhà lập pháp, khi một vị trí đòi hỏi chuyên môn tình báo hàng đầu lại được trao cho một nhân vật xuất thân từ lĩnh vực tài chính nhà ở.

Trong thời gian điều hành FHFA, ông Pulte đã nhiều lần đề nghị Bộ Tư pháp điều tra một số nhân vật Dân chủ nổi bật, gồm Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, Hạ nghị sĩ Eric Swalwell, Thượng nghị sĩ Adam Schiff và Công tố viên quận Fulton Fani Willis, với cáo buộc gian lận thế chấp.

Ông cũng đưa ra cáo buộc tương tự đối với Thống đốc Cục dự trữ liên bang Lisa Cook. Những người bị nêu tên đều bác bỏ các cáo buộc. Chỉ vụ việc liên quan bà James dẫn đến truy tố, nhưng sau đó một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ việc.

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