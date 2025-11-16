Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 rực rỡ, đa sắc

Những ngày qua, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông - Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/ Winter 2025 (AVIFW) trở thành tâm điểm của giới mộ điệu và các tín đồ thời trang cả nước.

Đa sắc cùng AVIFW 2025

Trong không khí thời trang sôi động, khán giả được chứng kiến những bộ sưu tập (BST) ấn tượng từ các nhà thiết kế (NTK) hàng đầu trong nước và khu vực cùng AVIFW 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 15-11 tại Hà Nội.

AVIFW mùa này quy tụ các NTK Việt như Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn, Cao Minh Tiến, Ivan Trần và các NTK - thương hiệu thời trang quốc tế: Frederick Lee (Singapore), Francis Libiran (Philippines), Priyo Oktavino (Indonesia), Mr. Ajay Kumar (Ấn Độ), Natacha Van (Cambodia), Bandid Lasavong (Lào), Trip&Co (Trung Quốc), thương hiệu Canifa, thương hiệu Pantio... Họ mang đến những BST mang đậm dấu ấn cá nhân và kể câu chuyện văn hóa của từng quốc gia.

NTK Adrian Anh Tuấn mang đến không khí mùa đông qua BST Anh muốn ra làm sao. Các thiết kế ghi điểm nhờ sự gần gũi, tính ứng dụng cao, mang đến trải nghiệm thời trang vừa thời thượng vừa đời thường. Hơn hết, NTK khai thác tối đa những xu hướng nổi bật của thế giới.

NTK Ivan Trần mang đến dấu ấn mới lạ khi lần đầu thử sức với chất liệu văn hóa dân gian theo tinh thần đương đại. BST của anh mở ra một hành trình giàu cảm xúc, đan xen vẻ đẹp của Hà Giang.

NTK Cao Minh Tiến cùng BST Kẻ mộng du mở ra một thế giới nghệ thuật vừa bí ẩn, vừa hoang dại, nơi hội họa truyền thống, tranh ghép vải dân tộc và kỹ thuật thêu đính tinh xảo được hòa quyện đầy cảm hứng.

NTK Cao Minh Tiến và BST “Kẻ mộng du”

CANIFA kể bằng ngôn ngữ của những chất liệu tự nhiên, nơi mỗi sợi vải đều mang trong mình một ký ức, một cảm xúc riêng.

Ngoài ra, các NTK quốc tế mang đến những BST đậm đà bản sắc. NTK Indonesia Priyo Oktaviano mang đến BST Batik Revolution - là sự giao thoa táo bạo giữa di sản Batik truyền thống và tinh thần nổi loạn của văn hóa punk-rock, biến những hoa văn cổ điển thành những thiết kế hiện đại, độc đáo.

BST “The Wild Monarch”

Thương hiệu BEHATI mang đến bản giao hưởng văn hóa Đông Nam Á trong BST CHĂM. Mang ý nghĩa của sự “hòa trộn”, BST là sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa như Malaysia, Trung Hoa, Ấn Độ, Borneo và Việt Nam.

AVIFW 2025 còn là minh chứng khẳng định vai trò tiên phong trong việc trở thành bệ phóng cho tài năng trẻ trong làng thời trang được tỏa sáng.

Tuần lễ chào đón các tài năng trẻ đến từ Trường Đại học Công nghiệp Mỹ thuật Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

TIỂU TÂN