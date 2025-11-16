Khai mạc Ngày hội cua Cà Mau năm 2025

Tối 16-11, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Cua Cà Mau: hương rừng - vị biển” khai mạc tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - du lịch đặc sắc, có ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh giá trị sản vật cua Cà Mau, niềm tự hào của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Sự kiện đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng phát triển của tỉnh Cà Mau đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Cua Cà Mau không chỉ là một sản phẩm chất lượng cao, sản lượng dẫn đầu cả nước mà còn là biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa thiên nhiên và lao động của người dân vùng đất Mũi.

Các mô hình nuôi tôm - cua - cá kết hợp dưới tán rừng ngập mặn đã khẳng định hướng đi đúng đắn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Đây là giá trị cốt lõi mà Cà Mau luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Đông đảo người dân, du khách tham quan, thưởng thức ẩm thực tại Ngày hội cua Cà Mau

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Trần Thanh Nam, cua Cà Mau được đánh giá là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thịt chắc, ngon, ngọt đậm, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Chính vì thế, sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Với quy mô nuôi lớn nhất cả nước (hơn 365 ngàn ha, chiếm khoảng 78% về diện tích cả nước; sản lượng trên 36 ngàn tấn, chiếm khoảng 53% cả nước), Cà Mau hoàn toàn xứng đáng là “thủ phủ cua của Việt Nam”, mang lại sinh kế bền vững cho hàng vạn hộ dân.

Đặc biệt, mô hình tôm - cua - rừng của tỉnh đã được quốc tế ghi nhận góp phần bảo vệ rừng ngập mặn, “lá chắn xanh” của cực Nam Tổ quốc, thể hiện con đường phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường.

Cua là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau

Ngày hội cua Cà Mau được tổ chức từ 16 đến 22-11, bao gồm nhiều hoạt động phong phú, quy mô cấp tỉnh, hướng đến mục tiêu nâng tầm thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.

đồng thời, sự kiện tạo không gian kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, du lịch và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

TẤN THÁI