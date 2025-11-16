Lan tỏa văn hóa Việt trên không gian mạng

Hình ảnh Việt Nam ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng, đặc biệt là qua các video trải nghiệm chân thực của những du khách quốc tế. Trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Instagram hay podcast, làn sóng sáng tạo nội dung của du khách nước ngoài về cuộc sống ở Việt Nam đang là một xu hướng, thu hút hàng tỷ lượt xem.

Chọn Việt Nam vì sự thân thiện

Nhiều kênh TikTok của người nước ngoài như: “Sam in Vietnam”, “Elena in Vietnam”, “Chiếc Tây Valentin”, hay kênh YouTube “Dustin Cheverier”… dần trở thành chỉ dẫn khách quan cho du khách thế giới muốn đến và tìm hiểu Việt Nam. Những video của họ có sự lan tỏa tự nhiên nhờ cảm xúc mới lạ và cách “bản địa hóa” nội dung bằng việc nói tiếng Việt đan xen với các ngôn ngữ gốc của người làm video. Đặc biệt, những người làm video thường lồng ghép các từ tiếng lóng mà người Việt hay sử dụng vào video để tăng tính giải trí cho câu chuyện.

Như chàng trai người Nga Sam Kupriyanov (sinh năm 1988, hiện đang sống tại TPHCM), chọn ghi lại những trải nghiệm bất ngờ về văn hóa và con người Việt Nam. Kênh TikTok “Sam in Vietnam” của anh hiện thu hút hơn 16.000 người theo dõi và có video đạt hơn 5 triệu lượt xem.

TikToker người Nga Sam Kupriyanov chia sẻ về ẩm thực Việt Nam

“Với tôi, Việt Nam là cuộc sống đầy tự do với kho báu lớn nhất chính là con người cùng sự tử tế và cởi mở. Như có lần xe máy của tôi hết xăng giữa đường vắng, vài người Việt xa lạ đã dừng lại giúp ngay, còn chạy đi tìm mua cho tôi một chai xăng và không nhận tiền. Khi xe của tôi có lỗi nhỏ, những tiệm sửa cũng giúp miễn phí dù tôi năn nỉ trả tiền. Đó là trái tim ấm áp của người Việt Nam”, TikToker người Nga Sam Kupriyanov nhớ lại.

Trong thời gian học tập tại Việt Nam, cô gái người Lào Bouavone Phanthabouasy (sinh năm 2001, hiện sống tại Hà Nội) đã nảy sinh tình yêu với văn hóa nơi đây. Cô đã xây dựng kênh TikTok “Maysaa” để chia sẻ những điều thú vị ở Việt Nam tới với đồng bào mình, kênh thu hút 1,4 triệu người theo dõi. Qua các video viral (xu hướng) về đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ở Việt Nam, “Maysaa” đã lan tỏa hình ảnh người Việt Nam thân thiện, đoàn kết dân tộc và giàu lòng yêu nước.

Là người Mỹ đến Việt Nam từ tháng 8-2014, vốn thích thú với ẩm thực và văn hóa Việt, Dustin Cheverier quyết định gắn bó, truyền tải tình yêu qua các video về đời sống con người, vùng quê Việt Nam với 842.000 người đăng ký theo dõi trên kênh YouTube cùng tên. Các bình luận dưới video của Dustin luôn có đến hàng ngàn lượt xem, nhiều người bày tỏ thích thú với văn hóa Việt Nam và mong muốn đến thăm khi có dịp.

Tại các trang cá nhân của các nhà sáng tạo nội dung số trên, nhiều người Việt cũng đã bình luận chia sẻ niềm vui khi thấy ngày càng nhiều người nước ngoài hiểu và tôn trọng Việt Nam. Điều này truyền cho Sam Kupriyanov, “Maysaa”, Dustin Cheverier và các nhà sáng tạo nội dung số… thêm động lực để tiếp tục sáng tạo. Sam Kupriyanov bày tỏ: “Khi chúng tôi truyền tải câu chuyện về Việt Nam bằng sự chân thành và yêu thương, thế giới cũng sẽ nhìn Việt Nam theo cách đó”.

Nguồn lực quảng bá mới

Những người bạn quốc tế sáng tạo nội dung về Việt Nam đang trở thành “cầu nối” văn hóa, giúp thế giới hiểu đúng về Việt Nam. Sam Kupriyanov chia sẻ: “Nhiều người nước ngoài vẫn nghĩ Việt Nam là nước nghèo, điều đó hoàn toàn sai. Tôi muốn phá bỏ những định kiến ấy. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi và sứ mệnh của tôi là kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Nga”.

Trong khi đó, “Maysaa”, cô gái Lào yêu mến Việt Nam đã tạo ra nhiều video đối chiếu nét riêng của Việt Nam và Lào trong cùng lĩnh vực văn hóa, đồng thời kể những câu chuyện “Anh em Việt - Lào” nhằm lan tỏa tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước.

Du khách lưu lại khoảnh khắc trong lễ diễu hành Ngày hội Việt phục diễn ra tại Hà Nội, ngày 15-11

Trong chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia, thay vì chỉ coi người nước ngoài làm nội dung số về văn hóa Việt Nam là cá nhân sáng tạo độc lập thì có thể kết nối họ với các chương trình văn hóa, du lịch của nhà nước và các địa phương. Thái Lan, Hàn Quốc đã triển khai chiến dịch hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung quốc tế, thì Việt Nam cũng đến lúc cần có những giải thưởng thường niên cho các “đại sứ sáng tạo vì Việt Nam” để tôn vinh và ghi nhận những người nước ngoài có đóng góp tích cực trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

TikToker người Nga Sam Kupriyanov bày tỏ: “Việt Nam có thể xem xét chính sách visa cởi mở hơn và đơn giản hóa thủ tục cư trú. Việc này không chỉ tạo thuận lợi cho du khách và người sáng tạo nội dung nước ngoài, mà còn khuyến khích họ ở lại lâu hơn để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Các nội dung số do người nước ngoài sáng tạo về văn hóa và con người Việt Nam thường mang đến một góc nhìn mới mẻ, khách quan và giàu cảm xúc. Nếu người Việt kể chuyện Việt Nam bằng cảm xúc nội tâm, thì người nước ngoài lại kể bằng sự tò mò, xem đây như một “vũ trụ lạ lẫm” cần được khám phá. PGS-TS BÙI HOÀI SƠN Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng, Việt Nam cần xây dựng cơ chế định hướng “mềm”, thay vì áp đặt “cứng” qua việc tổ chức các chương trình trải nghiệm văn hóa, tập huấn ngắn hạn, hoặc các chiến dịch truyền thông đồng hành dành cho người sáng tạo nội dung quốc tế. Bên cạnh đó, việc thiết lập bộ quy tắc hướng dẫn cho người sáng tạo nội dung quốc tế tại Việt Nam là cần thiết để họ nhận thấy trách nhiệm văn hóa khi làm việc trên mảnh đất Việt Nam.

Theo nhiều chuyên gia, những nhà sáng tạo nội dung người nước ngoài đang kể câu chuyện Việt Nam bằng tình yêu và sự trân trọng. Tình yêu ấy được lan tỏa mạnh mẽ hơn, chính bởi họ là “người ngoài” nhưng lại cảm nhận Việt Nam bằng trái tim của “người trong cuộc”.

Nếu Việt Nam xây dựng được hình ảnh hấp dẫn từ chính nội lực, nuôi dưỡng được tình yêu thật từ những người kể chuyện và có chính sách hỗ trợ, quản lý phù hợp, thì bất cứ ai, đến từ đâu đều có thể trở thành “đại sứ văn hóa” lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách đẹp đẽ, tự nhiên và bền vững nhất.

HÀ NGUYỄN