9 đội kéo co tiêu biểu giao lưu tại đền Trấn Vũ

Ngày 16-11, chương trình “Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Nghi lễ, trò chơi kéo co” tại đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội) thu hút sự tham gia của 9 đội kéo co tiêu biểu trong nước và quốc tế.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp với UBND phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 10 năm nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghi lễ kéo co được thực hiện ở đền Trấn Vũ (Long Biên- Hà Nội)

Sự kiện có sự tham gia của Hội Kéo co Gijisi (TP Dangjin, Hàn Quốc) cùng 8 cộng đồng di sản Việt Nam, gồm: Kéo co ngồi đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội), Kéo mỏ Xuân Lai (xã Đa Phúc, Hà Nội), Kéo mỏ Ngải Khê (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội), Kéo song Hương Canh (Phú Thọ), Kéo co Hữu Chấp (Bắc Ninh), Kéo co người Tày thôn Trung Đô (Lào Cai), Kéo co Hòa Loan (Phú Thọ), Kéo co thôn Phú Hào (Ninh Bình).

Các đội đem đến không khí sôi động của ngày hội

Không khí càng thêm sôi động với phần giao lưu của Hội Kéo co Gijisi (TP Dangjin, Hàn Quốc) và màn múa trống, múa sư tử của nghệ sĩ Đại học Sehan. Đây được xem là điểm nhấn quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và lan tỏa giá trị di sản kéo co ra thế giới.

Tại sự kiện, đã ra mắt Mạng lưới Cộng đồng Di sản kéo co Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối các cộng đồng, thúc đẩy bảo tồn và quảng bá di sản.

Ra mắt Mạng lưới Cộng đồng Di sản kéo co Việt Nam

Nghi lễ và trò chơi kéo co là thực hành văn hóa ở nhiều nơi trên thế giới. Ở châu Á, đặc biệt là ở các vùng văn minh nông nghiệp có lịch sử lâu đời như Đông Bắc và Đông Nam Á, kéo co thường diễn ra vào mùa xuân, thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ canh tác mới. Kéo co vừa là trò chơi hấp dẫn trong ngày hội, vừa là nghi lễ linh thiêng gắn với ước vọng mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu... Năm 2015, nghi lễ và trò chơi kéo co đã chính thức có tên trong danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện nhân loại.

MAI AN