Biểu diễn vở kịch Hàn Quốc “Niềm vui nhà Mạnh tiến sĩ” tại TPHCM

Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM tặng hoa chúc mừng hai đơn vị là Hội Sân khấu TPHCM và Đoàn nghệ sĩ Sân khấu TP Busan, Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức biểu diễn thành công vở kịch "Niềm vui nhà Mạnh tiến sĩ". Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là một trong các hoạt động giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật được thực hiện theo Kế hoạch hợp tác hữu nghị và giao lưu nghệ thuật sân khấu trong 3 năm (2024 - 2026), giữa Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu TP Busan, Hàn Quốc.

Các đại biểu, nghệ sĩ TPHCM chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong vở kịch "Niềm vui nhà Mạnh tiến sĩ". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở kịch Niềm vui nhà Mạnh tiến sĩ mang đậm sắc màu văn hóa dân gian truyền thống Hàn Quốc. Câu chuyện kể có phụ đề tiếng Việt, gửi đến khán giả nội dung xoay quanh gia đình ông Mạnh tiến sĩ, một người tham lam, luôn khát vọng quyền lợi và danh tiếng. Đó cũng là lý do ông Mạnh tiến sĩ quyết định gả con gái cho con trai quan Thượng thư.

Khi hôn lễ đã được sắp đặt, ông Mạnh lại nghe được tin đồn con trai quan Thượng thư bị tật ở chân. Không bằng lòng với chàng rể bị khuyết tật, ông đã âm thầm sắp đặt để cô gái giúp việc thành kẻ thế thân…

Câu chuyện kể có nhiều tình tiết hài vui, được đạo diễn Choi Yong Huyk dàn dựng đan xen giữa các màn diễn kịch tính với những bản nhạc tưng bừng, sôi nổi, gần gũi với xu hướng giải trí hiện đại, tạo được nhiều tiếng cười thú vị cho khán giả là người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM và các khán giả trẻ là sinh viên một số trường đại học trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 8-11, Đoàn nghệ sĩ sân khấu Thành phố Busan, Hàn Quốc, với 26 thành viên, đã đến TPHCM để giao lưu và thực hiện 5 buổi tập huấn dành cho các diễn viên trẻ là sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, các bạn trẻ đang theo học nghệ thuật tại các “lò đào tạo” của các sân khấu kịch xã hội hóa.

Lớp tập huấn ngắn hạn này sẽ khép lại bằng buổi diễn báo cáo vào ngày 17-11.

Song song đó, ba nghệ sĩ Jang Min Jae, Lee Tae Kyu và Lee Ju Han của Đoàn nghệ sĩ sân khấu Thành phố Busan cũng dành nhiều thời gian tập diễn với các diễn viên trẻ trong vở kịch Romeo và Juliet.

Với vở kịch Romeo và Juliet, vào tháng 10-2025, ba diễn viên Võ Thị Trang Nhã, Bùi Lê Đoan Trinh và Võ Thị Ánh Minh của TPHCM đã có chuyến đến Busan, Hàn Quốc trong 10 ngày, để kết nối và tập luyện với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Đến nay, khi Đoàn nghệ sĩ sân khấu Thành phố Busan đến TPHCM, ê kíp các nghệ sĩ, diễn viên Việt – Hàn lại tiếp tục tập luyện liên tục trong 10 ngày để hoàn thành vở diễn đặc biệt này.

Vở kịch Romeo và Juliet sẽ biểu diễn vào ngày 19-11-2025.

THÚY BÌNH