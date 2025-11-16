Tâm tình của người thầy

Nhà thơ Đinh Lăng hiện đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên (Đắk Lắk) ôn lại “mười năm” - con số ước lệ trong đời làm thầy - đẹp như “giấc mơ vàng”.

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng thì nhớ về người thầy của mình khi đã làm thầy và đang dạy môn Hán Nôm ở Trường Đại học Sư phạm Huế. Những cung bậc cảm xúc của những nhà thơ - nhà giáo cũng là chút tâm tình gửi đến “ngày của nghề” - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chuyện mười năm Mười năm, đâu phải là cổ tích Ánh mắt em, hằng nguyện ước mơ Sông về biển, âm vang lời tình tự Những dòng xanh, luôn mãi hẹn hò *** Ngày xưa ấy, rất gần trong tâm tưởng Em ngoan ơi, dịu vợi nắng sân trường Áo vẫn trắng, giữa dòng đời hối hả Tháng ngày vui, cháy bỏng yêu thương *** Mười năm, thoáng chốc bao kỷ niệm Dấu yêu ơi, ánh mắt vẫn mênh mang Áo vẫn trắng, tin yêu vì tất cả Mười năm, đẹp lắm giấc mơ vàng! ĐINH LĂNG

Bài thơ dâng thầy Như ngàn con sóng dạt dào Vòng tay rộng mở ngọt ngào yêu thương Thời gian bụi phấn còn vương Tóc thầy thêm những vui buồn tháng năm *** Lòng thầy khắc một chữ tâm Bao chuyến đò, bấy nghĩa nhân cao vời Tình thầy ôm trọn biển trời Lời thơ con viết thành lời… mây bay *** Đã bao năm, con làm thầy Cũng đưa bao chuyến đò đầy sang sông Nhưng sao vẫn thấy trong lòng Chưa làm tròn những hoài mong của thầy *** Vụng về câu chữ đêm nay Dâng thầy một chút lòng này cỏn con Gieo câu lục bát chưa tròn Bài thơ con viết vẫn còn… dở dang. NGUYỄN LÃM THẮNG

