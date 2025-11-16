Văn hóa - Giải trí

Tâm tình của người thầy

Nhà thơ Đinh Lăng hiện đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên (Đắk Lắk) ôn lại “mười năm” - con số ước lệ trong đời làm thầy - đẹp như “giấc mơ vàng”.

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng thì nhớ về người thầy của mình khi đã làm thầy và đang dạy môn Hán Nôm ở Trường Đại học Sư phạm Huế. Những cung bậc cảm xúc của những nhà thơ - nhà giáo cũng là chút tâm tình gửi đến “ngày của nghề” - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chuyện mười năm

Mười năm, đâu phải là cổ tích

Ánh mắt em, hằng nguyện ước mơ

Sông về biển, âm vang lời tình tự

Những dòng xanh, luôn mãi hẹn hò

***

Ngày xưa ấy, rất gần trong tâm tưởng

Em ngoan ơi, dịu vợi nắng sân trường

Áo vẫn trắng, giữa dòng đời hối hả

Tháng ngày vui, cháy bỏng yêu thương

***

Mười năm, thoáng chốc bao kỷ niệm

Dấu yêu ơi, ánh mắt vẫn mênh mang

Áo vẫn trắng, tin yêu vì tất cả

Mười năm, đẹp lắm giấc mơ vàng!

ĐINH LĂNG

Bài thơ dâng thầy

Như ngàn con sóng dạt dào

Vòng tay rộng mở ngọt ngào yêu thương

Thời gian bụi phấn còn vương

Tóc thầy thêm những vui buồn tháng năm

***

Lòng thầy khắc một chữ tâm

Bao chuyến đò, bấy nghĩa nhân cao vời

Tình thầy ôm trọn biển trời

Lời thơ con viết thành lời… mây bay

***

Đã bao năm, con làm thầy

Cũng đưa bao chuyến đò đầy sang sông

Nhưng sao vẫn thấy trong lòng

Chưa làm tròn những hoài mong của thầy

***

Vụng về câu chữ đêm nay

Dâng thầy một chút lòng này cỏn con

Gieo câu lục bát chưa tròn

Bài thơ con viết vẫn còn… dở dang.

NGUYỄN LÃM THẮNG

