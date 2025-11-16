Sir Niels Lan Doky biểu diễn ấn tượng cùng nghệ sĩ Việt

Trong đêm nhạc Jazz Concert - Immersed tại Việt Nam, nghệ sĩ piano Jazz thế giới Sir Niels Lan Doky (tên Việt là Đỗ Kỳ Lân) - “Hiệp sĩ Jazz” gốc Việt đã có những màn biểu diễn ấn tượng.

Đêm nhạc Jazz Concert - Immersed quy tụ các nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế

Đêm nhạc Jazz Concert - Immersed và Triển lãm Living Heritage - Di sản cho tương lai diễn ra tại TPHCM tối 15-11. Hai sự kiện thuộc dự án Living Heritage (Di sản cho tương lai) do GG Corporation tổ chức, được xem là điểm giao hòa giữa tri thức - nghệ thuật - cảm xúc.

Đêm nhạc Jazz Concert - Immersed có sự góp mặt của nghệ sĩ piano Jazz thế giới Sir Niels Lan Doky - Hiệp sĩ Hoàng gia Đan Mạch. Ông trình diễn cùng bộ đôi nghệ sĩ quốc tế Felix Pastorius (bass) và Jonas Johansen (trống).

Ngoài ra, Sir Niels Lan Doky còn có những tiết mục kết hợp độc đáo với các nghệ sĩ Việt Nam như: NSND Thanh Lam, NSND Hoàng Anh, ca sĩ Hà Trần, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh…

Nghệ sĩ piano Jazz thế giới Niels Lan Doky

Những hình ảnh trong Đêm nhạc Jazz Concert - Immersed

Triển lãm Living Heritage - Di sản cho tương lai mang đến không gian trưng bày nghệ thuật, thư pháp và nền tảng đa phương tiện, tái hiện hành trình sống, tư tưởng và cảm hứng của những người Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế trong các lĩnh vực y học, tài chính, nghệ thuật, văn hóa.

Dự án triển khai gồm một nền tảng đa phương tiện, bao gồm: livingheritage.vn - nền tảng tự học về xây dựng không gian chất lượng cao cho “tâm trí”; giới thiệu những nhân vật truyền cảm hứng, có tầm ảnh hưởng trên thế giới; phát hành ấn phẩm sách điện tử Living Heritage với tập 1 nhan đề The Universal Within – Vũ trụ của Tâm.

Trong số các nhân vật tiêu biểu được giới thiệu ở ấn bản đầu tiên có thể kể đến: Phó GS-TS-Bác sĩ Phan Toàn Thắng, Sir Niels Lan Doky; nhà làm phim, phóng viên chiến trường, họa sĩ và tác giả Nguyễn Thị Xuân Phượng…

Nghệ sĩ Sir Niels Lan Doky (tên Việt là Đỗ Kỳ Lân) - “Hiệp sĩ Jazz” gốc Việt chia sẻ tại triển lãm

Ngoài ra, tại sự kiện, khách tham quan còn được trải nghiệm âm nhạc từ cây đàn C. Bechstein danh tiếng, cùng nhiều bộ sưu tập là những sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật, triết lý sống và tinh thần đương đại.

"Living Heritage Foundation" (Quỹ Di sản cho tương lai) cũng được công bố, hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Với hoạt động đầu tiên, quỹ phối hợp các đơn vị trao Học bổng Nguyễn Thái Bình - Học sinh vùng lũ, tổng trị giá 500 triệu đồng. Trong năm 2025 - 2026, Quỹ Di sản cho tương lai sẽ đồng hành cùng Cuộc thi Piano Carl Bechstein Vietnam - Thailand 2026, một sân chơi được tổ chức tại cả Việt Nam và Thái Lan, tạo cơ hội để thí sinh trẻ bước ra khỏi khuôn khổ biểu diễn trong nước và tiếp cận môi trường nghệ thuật cởi mở hơn. Song song đó, quỹ cũng hỗ trợ Grand Opus Performing Competition (GOPC) 2026, một trong những cuộc thi có quy mô lớn trong khu vực dành cho Piano, Violin, Viola và Cello. Vòng sơ loại sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trước khi bước vào vòng chung kết hoành tráng với 2 dàn nhạc, 4 nhạc trưởng và hơn 80 nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn cùng thí sinh trên sân khấu. Quỹ Di sản cho tương lai đồng hành cùng Piano Carl Bechstein Vietnam – Thailand 2026 Quỹ Di sản cho tương lai đồng hành cùng Grand Opus Performing Competition

TIỂU TÂN