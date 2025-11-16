Nữ sinh thắng 1 tỷ đồng trong Chung kết "Vũ trụ Đồng tiền 2025"

Phạm Thị Mai Hương, nữ sinh đến từ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, vừa trở thành Quán quân mùa 2 cuộc thi Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse. Chung kết phát sóng chiều 16-11 trên kênh VTV3.

6 thí sinh vào chung kết

Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse 2025 tiếp tục khẳng định sức hút của chương trình giáo dục tài chính hàng đầu cho sinh viên Việt Nam, với lượng khán giả đông đảo.

Chương trình do Công ty CP The Moneyverse phối hợp VTVTimes thực hiện, cùng sự đồng thuận và ủng hộ của Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ GD-ĐT và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Viễn thông Viettel…

Chung kết có hơn 1.000 cổ động viên từ nhiều tỉnh, thành cổ vũ cho Top 6: Phạm Thị Mai Hương (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam), Đào Thị Linh (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội), Đậu Xuân Huấn (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM), Hoàng Đức Tôn (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Bùi Linh Chi (Học viện Tài chính), Nguyễn Minh Hiếu (Trường Đại học Thương mại).

Các thí sinh “thực chiến” với mô hình Escape Room gồm 5 phòng, tương ứng 5 hành tinh Kiếm – Tiêu – Tích lũy – Đầu tư – Bảo toàn. Điểm nhấn chung kết còn là những thách thức: Đối đầu tranh biện với Top 3 mùa 1, Gặp gỡ Tỷ phú (giám khảo Phan Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư STI Holdings), Đấu trí với Multi-Agent AI. Đây là lần đầu tiên AI xuất hiện trên sóng VTV với vai trò giám khảo.

Trí tuệ nhân tạo Multi-Agent AI trở thành giám khảo cuộc thi

Đông đảo khán giả cổ vũ trực tiếp cho các thí sinh

Chung cuộc, sinh viên Phạm Thị Mai Hương trở thành quán quân. Cô nhận giải thưởng 1 tỷ đồng và cơ hội làm việc tại BIDV cùng nhiều học bổng giá trị.

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, đánh giá: “Cuộc thi là sân chơi giàu thử thách cho bạn trẻ. Những bài toán thị trường đưa ra đòi hỏi thí sinh phải vững chuyên môn, phản ứng nhanh, linh hoạt. Cuộc thi đang giúp thế hệ trẻ hoàn thiện bộ kỹ năng quan trọng nhất để bước vào thị trường tài chính toàn cầu. Tôi đánh giá cao tính chuyên môn cùng chất lượng nội dung chương trình”.

Ông Đặng Văn Tuyên, Ủy viên HĐQT BIDV, trao thưởng Quán quân Mai Hương

Học bổng CPA trị giá gần 9.000 AUD thuộc về thí sinh mở thành công Black Hole - Nguyễn Minh Hiếu (Trường Đại học Thương mại)

Top 3 Vũ trụ Đồng tiền 2024 bất ngờ trở thành “thách thức nặng ký” cho thí sinh tại chung kết 2025

Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse 2025 tăng gấp đôi số đội thi so với mùa 1, lan tỏa đến 54 trường đại học, học viện trên toàn quốc. Dự kiến mùa 3 mở rộng đến 81 đội thi.

GIA HUY