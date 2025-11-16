Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Quốc Đại và Duyên Quỳnh lần đầu kết hợp

SGGPO

Thương em tôi là ca khúc mang âm hưởng dân ca đầu tiên ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sáng tác. Ca khúc vừa ra mắt tối 15-11 được nam ca sĩ Quốc Đại thể hiện đầy cảm xúc.

quoc dai duyen quynh sggp.jpg
Ca sĩ Quốc Đại và Duyên Quỳnh lần đầu hợp tác dự án âm nhạc

Theo Duyên Quỳnh, Thương em tôi nói về thân phận của những người phụ nữ quê nghèo không được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình và nỗi niềm của những chàng trai tuy rất yêu nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn người phụ nữ đời mình rời đi vì biết bản thân không thể cho họ cuộc sống đủ đầy hơn. Để rồi, những điều kiện chi phối đó khiến họ phải nuối tiếc và dang dở một đời.

Quốc Đại và các nghệ sĩ tham gia MV

Nói về lý do mời ca sĩ Quốc Đại kết hợp trong khúc này, Duyên Quỳnh cho biết: “Khi viết bài hát, người đầu tiên Quỳnh nghĩ đến là nam ca sĩ Quốc Đại. Tôi đã được nghe anh hát từ bé với rất nhiều dòng nhạc nhưng riêng đối với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca thì cực kỳ ấn tượng với lối hát chân phương, giản dị của anh. Tôi nghĩ, chính lối hát đó sẽ đưa khán giả theo suốt mạch cảm xúc và nội dung của bài hát”.

Trong khi đó, Quốc Đại cho hay: “Tôi thích cách nhìn về cuộc sống và cách thể hiện điều đó qua âm nhạc của Duyên Quỳnh. Mộc mạc đơn sơ nhưng đậm tình. Với tư duy âm nhạc này, tôi nghĩ bạn ấy sẽ còn phát triển nhiều và mong rằng có thêm tác phẩm mang âm hưởng dân ca hay”.

MV Thương em tôi do đạo diễn Thái Hoàng Thái Thảo cùng nhà sản xuất Minh Thùy và ekip của 121 Studio, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hiền, Vân Đỗ, thiết kế Quốc Huy.

579893360_26065405849716576_4942341825907065903_n.jpg
Ngoài ca hát, Nguyễn Duyên Quỳnh còn có niềm đam mê sáng tác

Nguyễn Duyên Quỳnh tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM, từng tham gia hợp xướng tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM. Cô giành Quán quân Người kể chuyện tình 2019, Á quân Ban nhạc quyền năng 2019, Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2022. Cô còn là nghệ sĩ lồng tiếng cho nhiều bộ phim ăn khách hiện nay.

Đặc biệt, thời gian qua, Duyên Quỳnh ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi album và ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ca khúc đã đạt hơn 7 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến, trở thành hiện tượng âm nhạc trong những ngày lễ lớn của dân tộc. Trong cuộc sống, cô cũng là nghệ sĩ chăm chỉ tham gia công tác thiện nguyện, lan tỏa thông điệp sống nhân văn, tốt đẹp.

Từ lúc bắt đầu sáng tác đến nay, Nguyễn Duyên Quỳnh đã viết hơn 20 ca khúc với nhiều chủ đề về gia đình, cộng đồng, tình yêu như: album Ngược nắng, Giấc mơ con là mẹ, Quốc knơi đảo xa, Sau lằn ranh sinh tử, Mẹ vẫn ngóng trông, Gió cuốn anh đi (phim điện ảnh Cha ma), Chờ tình lên xanh (phim ngắn Em vẫn ở đây)...

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-16 lúc 09.14.10.png
Nguyễn Duyên Quỳnh lan tỏa tình yêu Tổ quốc thông qua "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
TIỂU TÂN

Từ khóa

Nguyễn Duyên Quỳnh Quốc Đại Thương em tôi ca khúc âm hưởng dân ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình

