Tour biển đảo hút khách

Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), cho biết lượng khách ra đảo tiếp tục tăng mạnh, nhất là dịp cuối tuần.

Đoàn khách vui chơi hè 2026 tại Nha Trang. Ảnh: THU BẢO

Hiện 5 tàu cao tốc tuyến đất liền nối Phú Quý hoạt động hết công suất, nhiều thời điểm vé được đặt kín. Du khách đến đảo ưa chuộng các hoạt động như chèo SUP, lướt ván diều, khám phá bãi biển hoang sơ, câu cá, kéo lưới và thưởng thức hải sản trên lồng bè.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, yêu cầu niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phát động phong trào giảm rác thải nhựa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đặc khu Phú Quý dự kiến đón lượng khách trên 126.000 lượt, tăng hơn 29.000 lượt so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại khu du lịch Mũi Né công suất phòng mùa hè duy trì ở mức 60-70%, riêng cuối tuần nhiều cơ sở đạt trên 90%. Các sản phẩm như thể thao biển, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa Chăm tiếp tục hút khách.

Tỉnh Khánh Hòa bước vào cao điểm du lịch hè với không khí sôi động tại Nha Trang và các điểm biển đảo. Bến tàu du lịch Nha Trang đón khoảng 6.000 lượt khách mỗi ngày, cuối tuần có thể vượt 10.000 lượt. Các tour tham quan vịnh, lặn ngắm san hô, ca nô, tàu đáy kính tại vịnh Vĩnh Hy đều thu hút đông khách.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết, xu hướng du lịch hiện nay không chỉ hướng đến nghỉ dưỡng mà còn đề cao trải nghiệm, tính bền vững và sự gắn kết. Với hệ sinh thái sản phẩm phong phú từ biển đảo, nghỉ dưỡng xanh, văn hóa, ẩm thực đến vui chơi giải trí hiện đại, Khánh Hòa có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Khánh Hòa kỳ vọng hoàn thành mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, đạt doanh thu du lịch 77.000 tỷ đồng trong năm 2026.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG