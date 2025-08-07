TP Cần Thơ: Kiểm tra toàn diện hoạt động thu phí giữ xe

Ngày 7-8, Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra toàn diện hoạt động thu phí trông giữ xe trên địa bàn.

Điểm giữ xe ở chợ An Hòa bị người dân phản ánh thu giá cao hơn quy định

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với UBND phường Cái Khế và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động thu phí giữ xe tại chợ An Hòa cũng như các chợ và địa điểm công cộng tương tự.

Việc kiểm tra phải được thực hiện khẩn trương, trên tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, bảo đảm xác định rõ hành vi thu phí cao hơn mức giá nhà nước quy định (như mức 10.000 đồng/giờ sau 14 giờ được phản ánh), làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan…

Trước đó, nhiều người dân bức xúc phản ảnh bãi giữ xe tại chợ An Hòa, nằm cặp đường Trần Việt Châu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) thu tiền giữ xe cao gấp nhiều lần so với quy định. Cụ thể, người dân phản ảnh về tình trạng thu phí giữ xe máy 10.000 đồng/giờ tính từ 14 giờ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị có trách nhiệm xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật hiện hành và công khai kết quả để người dân được biết, theo dõi và giám sát. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về UBND thành phố trước ngày 10-8-2025.

Đồng thời, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế rà soát, tham mưu điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe tại các bệnh viện công lập theo hướng phù hợp, đúng quy định pháp luật, và nghiên cứu phương án miễn phí hoàn toàn nếu đủ điều kiện.

