Xây dựng phường Bình Dương văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Phường Bình Dương, TPHCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Phú Mỹ, Phú Tân, Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) và Phú Chánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ). Từ ngày 1-7, phường đã tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và tự tin hướng đến xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ năm từ phải sang) tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Bình Dương

Nhiều mô hình, cách làm hay

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân các địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh Bình Dương, đồng thời khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế các nguồn lực, tận dụng mọi thời cơ để đẩy nhanh phát triển kinh tế. Qua đó, đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đảng ủy các phường đã tiếp tục nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy mạnh mẽ dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành tăng cường thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ, chủ động nắm chắc tình hình và chỉ đạo quyết liệt giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được tập trung thực hiện, quan tâm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển 244 đảng viên (đạt 107,96%); rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 25 đảng viên. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được thực hiện hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung, mục tiêu của các nghị quyết và chương trình đến từng chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể cơ sở, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng như: “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Dân vận khéo trong vận động giải phóng mặt bằng”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”… tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân.

Tập trung 7 khu công nghiệp với 508 công ty đang hoạt động tập trung và 224 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và lao động nhập cư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân ước đạt 56.417 tỷ đồng; tăng trưởng giá trị dịch vụ đạt khoảng 18%/năm. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đô thị trong khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương đã được Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp) quan tâm đầu tư đồng bộ với nhiều dự án, công trình hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội hiện đại như khu dân cư Hòa Lợi, khu dân cư Phú Chánh, khu đô thị Hòa Phú…

Phường Bình Dương tổ chức thực hiện công tác dân vận Chương trình Kết nối tình Quân nhân - Xây dựng đô thị văn minh

Phát triển đô thị xanh

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, phối hợp với các đơn vị có năng lực trong ứng dụng IoT (internet vạn vật) và AI (trí tuệ nhân tạo) để quản lý các lĩnh vực công cộng thiết yếu và giám sát môi trường đô thị; xin chủ trương thành lập trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC); tập trung đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình hạ tầng giao thông có tác động lan tỏa, tạo động lực để phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Mặt khác, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, triển khai các giải pháp thương mại điện tử, dịch vụ số; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ, công nghiệp xanh, công nghệ cao, khuyến khích sử dụng vật liệu mới, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp, an toàn; thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn, trong đó, tập trung số hóa để quản lý, phát huy hiệu quả tuyên truyền các di tích văn hóa, hệ thống cây xanh đô thị; ứng dụng giải pháp chiếu sáng thông minh, giao thông thông minh để nâng cao chất lượng hạ tầng, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Dương Võ Chí Thành chia sẻ, Đảng ủy sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nâng cao ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở giáo dục, y tế, các thiết chế văn hóa. Cùng với đó, phường sẽ quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng số và đẩy nhanh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống có nguy cơ mai một; tiếp thu những nét văn hóa mới một cách phù hợp. Bảo vệ, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhiệm kỳ qua, đã có 208/211 tuyến đường trên địa bàn được bê tông hoặc nhựa hóa, đạt tỷ lệ 98,6%; 42 tuyến đường được đầu tư hệ thống thoát nước. Đặc biệt, 100% tuyến đường trục chính đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng; không gian xanh và các tiện ích công cộng; 26 công viên, hoa viên được xây dựng mới và cải tạo, với hơn 44.000m2 diện tích cây xanh phục vụ cộng đồng. Những kết quả này không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn là tiền đề vững chắc để phường Bình Dương tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại trong giai đoạn mới.

VĂN PHONG