Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 17-8, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

>>> Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

z6915143457711_47a910709a06644e221430192746321c.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
z6915143457711_47a910709a06644e221430192746321c.jpg
Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"
z6915143455504_68c68d091020a1931f19b0dc4cb149c6.jpg
z6915143457618_2520a42e7fefdf4ec6b739360ef8f5f3.jpg
z6915142686673_bb7b675c286057dae22623f7f72c9a66.jpg
z6915143466653_a4a778fda5739bafe345ddeeaad8db05.jpg
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
z6915145067827_4b2dcdc9635425862709a863e8f64cd2.jpg
Sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"
z6915145085118_1e6ff1616cbe684743ddb0026ab71ef9.jpg
z6915145058146_0ac6b24f1bb54ea0db785ea134eab26a.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
z6915145067515_e9204089bb74d13a639eb5a2fe4a379f.jpg
z6915145067920_1f6d0affbb613d4a4fecbd988a5124e3.jpg
z6915145082549_220e887e8776de936268727225d2cfbf.jpg
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
    ĐỖ TRUNG - QUANG PHÚC

