Sáng 17-8, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

>>> Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

ĐỖ TRUNG - QUANG PHÚC