Khám, cấp thuốc miễn phí và khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho người dân ở Hà Tĩnh

Sáng 31-1, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho người dân khu vực biên giới ở xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia hoạt động khám bệnh cho nhân dân có 40 y, bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh với hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Theo kế hoạch, xuyên suốt hoạt động, ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức thăm khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 700 lượt người dân khu vực biên giới, trong đó ưu tiên các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách.

Đông đảo nhân dân đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí

Các y, bác sĩ thăm khám miễn phí cho người dân

Thông qua hoạt động này, người dân có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, sớm sàng lọc, phát hiện kịp thời các bệnh lý thường gặp để có biện pháp can thiệp phù hợp, giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, người dân được truyền thông nâng cao kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

Sáng cùng ngày, Ban tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2026 cũng đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 4 hộ gia đình dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn tại Bản Giàng 2 (xã Hương Xuân). Mỗi căn nhà được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh và các đơn vị cùng đồng hành hỗ trợ 70 triệu đồng/căn.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng quà đến 4 gia đình tại lễ khánh thành nhà

Tại lễ khánh thành, bàn giao nhà "Đại đoàn kết", lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, từ điểm tựa an cư này, bà con dân tộc Chứt sẽ nỗ lực lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và tiếp tục là cánh tay nối dài cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Các đại biểu dự lễ khánh thành, bàn giao nhà cho người dân

Hoạt động bàn giao nhà "Đại đoàn kết" là điểm nhấn ý nghĩa trong Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng trong công tác an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

>> Một số hình ảnh khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân:

DƯƠNG QUANG