Cửa Lò được vinh danh Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026

Sáng 31-1, thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 tổ chức tại TP Cebu (Philippines), biển Cửa Lò của tỉnh Nghệ An đã được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN.

Một góc đô thị du lịch biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Đây là một danh hiệu uy tín của khu vực, ghi nhận những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn đối với du khách.

Danh hiệu được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí nghiêm ngặt như môi trường du lịch sạch - đẹp, hệ thống hạ tầng và dịch vụ được quản lý hiệu quả, ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn, văn minh du lịch và phát triển bền vững… Việc biển Cửa Lò được vinh danh cho thấy sự ghi nhận của khu vực đối với định hướng phát triển du lịch đúng đắn, bài bản, bền vững của địa phương trong những năm qua.

Thời gian gần đây, Cửa Lò đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường biển, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng môi trường du lịch an toàn, sạch đẹp. Những chuyển biến tích cực đó đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Cửa Lò trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò (thứ 2, từ phải qua) cùng đại diện các địa phương nhận danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò, mà còn là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hạ tầng, phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An năng động, mến khách, thân thiện môi trường ra khu vực và quốc tế.

Trong thời gian tới, Cửa Lò được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ.

DƯƠNG QUANG