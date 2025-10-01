Điều tra nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Khu Công nghiệp Đồng An 2

Ngày 1-10, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại KCN Đồng An 2, phường Bình Hòa (TPHCM).
Trước đó, ngày 28-9, một nhóm đối tượng tụ tập, mang theo hung khí, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên địa bàn KCN Đồng An 2, làm nhiều người dân khu vực lo lắng, bất an.
Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an phường Bình Hòa khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng xác minh, triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan.
Đến nay, lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với 15 đối tượng (tuổi từ 15 - 18) hiện đang sinh sống, làm việc tại khu vực Bình Hòa và lân cận.
Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, một số thanh thiếu niên có xảy ra mâu thuẫn, nên thách thức đánh nhau. Ngày 28-9, các đối tượng di chuyển trên nhiều xe gắn máy, mang theo đao, kiếm các loại và tụ tập quanh KCN Đồng An 2 để tìm nhóm đối thủ. Do không gặp đối phương, các đối tượng giải tán.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phường Bình Hòa tiếp tục phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM củng cố hồ sơ, chứng cứ và xác minh, truy xét, xử lý tất cả đối tượng liên quan.
Công an TPHCM cho biết, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, có dấu hiệu hình thành băng nhóm.