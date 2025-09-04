Tự hào, biết ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM

Điểm lại những thành tựu của TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, trong thành tựu chung đó, có sự góp sức rất đắc lực của Lực lượng vũ trang TPHCM. Nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm qua, thành phố vô cùng tự hào và biết ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM.

Chiều 4-9, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TPHCM (4-9-1945 – 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đất nước ta đang sống trong những giây phút đầy tự hào, thiêng liêng và vinh quang khi nhìn lại 80 năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong đó, có sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Lực lượng vũ trang TPHCM, đúng với tinh thần “quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Từ buổi ban đầu, chỉ với vài trăm chiến sĩ xung phong, trang bị vũ khí thô sơ, Lực lượng vũ trang TPHCM vừa chiến đấu, vừa xây dựng, phát triển trở thành một trong những lực lượng nòng cốt của phong trào cách mạng tại địa phương, góp phần quan trọng cùng với quân dân Nam Bộ và cả nước giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; lập nên những chiến công hiển hách chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điểm lại những thành tựu của TPHCM trong những năm qua, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, có sự góp sức rất đắc lực của Lực lượng vũ trang TPHCM.

Lực lượng vũ trang TPHCM luôn phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trong đó, triển khai nhiều đề án, mô hình hiệu quả, là điểm sáng, hình mẫu, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, Lực lượng vũ trang TPHCM đi đầu trong thực hiện chủ trương “tuyến sau hỗ trợ tuyến trước”. Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội.

“Chính các đồng chí đã làm cho phẩm chất, hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng trong lòng nhân dân”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm qua, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, TPHCM vô cùng tự hào và biết ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cống hiến công sức, trí tuệ và cả máu xương, một lòng, một dạ tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch Nước có Quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TPHCM; Chủ tịch UBND TPHCM đã ký Quyết định tặng Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TPHCM vì đã có “thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

“Đây là niềm vui chung, là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của tập thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM; là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước yêu cầu, khát vọng phát triển mạnh mẽ của giai đoạn lịch sử mới, để giữ vững sự ổn định và sự phát triển TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, Lực lượng vũ trang TPHCM ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc trên tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" với sức mạnh thời đại, sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác cùng phát triển của bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Với truyền thống “Trung thành vô hạn - Bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng”, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu đơn vị 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng thời, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng thành công, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển TPHCM - Thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc của Lực lượng vũ trang TPHCM trong 80 năm qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, thời gian tới, Bộ Tư lệnh TPHCM tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nhất là giáo dục truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội, của đơn vị. Đặc biệt là xây dựng, củng cố lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng hùng cường cho cán bộ, chiến sĩ, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện lập nên những chiến công, thành tích mới. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng Lực lượng vũ trang TPHCM tinh, gọn, mạnh, “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đẩy mạnh đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, cần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, các chủ trương về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thượng tướng Võ Minh Lương kỳ vọng, Lực lượng vũ trang TPHCM phải là một trong những đơn vị đi đầu của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong thực hiện chuyển đổi số. Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục quan tâm xây dựng và thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, công tác chính sách, hậu phương quân đội, bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, nhất là quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang TPHCM là một tập thể đoàn kết. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác chính sách "đền ơn, đáp nghĩa”, củng cố tăng cường đoàn kết máu thịt quân - dân, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

VĂN MINH - THU HOÀI